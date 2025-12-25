Accident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie

25-12-2025 | 17:42
statiune munte
Un grav accident s-a produs în ziua de Crăciun pe o pârtie din Predeal, unde o femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie. Ea a leșinat.

Lorena Mihăilă

„Nici nu a început bine sezonul de iarnă şi, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav. Astăzi, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoştinţei, situaţie care a impus intervenţia de urgenţă a echipajelor de salvare”, informează, joi, oficialii Salvamont Braşov.

femeie ranita partie

Victima a fost stabilizată, în primă fază, de către salvatorii de la Formaţia Salvamont Predeal din cadrul Serviciul Judeţean Salvamont Braşov. Ea a fost predată unui echipaj medical SMURD, femeia fiind conştientă atunci când a fost luată de ambulanţă.

Recomandările salvamontiștilor

Potrivit acestora, viteza acumulată pe pantă, lipsa controlului şi „un moment de neatenţie sau de entuziasm” pot transforma foarte rapid o activitate recreativă într-un eveniment nefericit, cu urmări serioase.

„Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomeraţie şi lipsa unei distanţe de siguranţă între persoanele aflate pe traseu. Săniile pot atinge viteze surprinzător de mari, iar o coliziune din spate, chiar şi aparent minoră, poate avea consecinţe grave. Încrederea prea mare în echipament, adrenalina sau dorinţa de senzaţii mai intense cresc semnificativ probabilitatea accidentelor. Facem apel la responsabilitate, prudenţă şi bun-simţ. Folosiţi doar zonele special amenajate, adaptaţi viteza la condiţiile din teren şi la nivelul de experienţă, păstraţi distanţa faţă de ceilalţi şi supravegheaţi copiii. Un singur moment de neatenţie sau de entuziasm exagerat poate avea consecinţe serioase. Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenţia rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie”, a declarat, în acest context, directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.

