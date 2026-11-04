La peste un an de la extinderea accesului gratuit la vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV, rezultatele înregistrate la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) arată o creştere importantă a interesului pentru această formă de prevenţie. Astfel, tot mai mulţi tineri aleg să se vaccineze, iar numărul băieţilor care beneficiază de imunizare este, de asemenea, în creştere, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei medicale, citat de Agerpres.

Începând cu 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV a devenit gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârste cuprinse între 11 şi 26 de ani, prin Programul Naţional de Vaccinare. Extinderea categoriei de vârstă eligibile a fost urmată de o creştere vizibilă a numărului de vaccinări efectuate la SUUB.

„Dacă în primele trei trimestre ale anului 2025, la cabinetul de vaccinare din Ambulatoriul SUUB au fost înregistrate 320 de vaccinări, în trimestrul IV al aceluiaşi an, după intrarea în vigoare a noilor prevederi privind gratuitatea, au fost efectuate alte 292 de vaccinări, dintre care 72 în cazul băieţilor", afirmă sursa citată.

Peste 200 de băieți vaccinați

Tendinţa s-a menţinut şi în 2026. Din luna ianuarie până în prezent, la cabinetul de vaccinare din Ambulatoriul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti au fost vaccinate 800 de persoane, dintre care 240 de băieţi. Din 2024, de când a fost deschis cabinetul de vaccinare la SUUB şi în anul 2025 au fost 960 de persoane vaccinate.

„La Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti sunt disponibile toate resursele medicale necesare pentru ca tinerii să aibă acces la vaccinarea împotriva HPV, în condiţii optime de siguranţă. Beneficiază de sprijinul specialiştilor din mai multe domenii medicale, precum ginecologie, urologie, dermatologie, boli infecţioase şi ORL, dar şi de un cabinet de vaccinare organizat în cadrul Ambulatoriului SUUB. Astfel, fiecare persoană primeşte informaţiile necesare, beneficiază de consultaţie de specialitate şi de administrarea corectă şi în siguranţă a vaccinului. Prin această abordare, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti îşi asumă nu doar rolul de a trata afecţiunile medicale, ci şi pe cel de a promova activ prevenţia şi protejarea sănătăţii. Ne adresăm, aşadar, tinerilor şi familiilor acestora cu un îndemn clar: informaţi-vă din surse medicale de încredere, solicitaţi sfatul specialiştilor şi valorificaţi oportunitatea vaccinării anti-HPV gratuite pentru persoanele cu vârsta de până la 26 de ani", a declarat Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB.

Şeful Clinicii Obstetrică-Ginecologie din cadrul SUUB, Monica Mihaela Cîrstoiu, a susţinut că vaccinarea reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a infecţiei cu HPV şi a bolilor grave pe care aceasta le poate determina.

Vaccinarea anti-HPV oferă un grad ridicat de protecţie împotriva leziunilor precanceroase de col uterin şi a cancerului de col uterin, dar şi împotriva neoplasmului anal, orofaringian, vulvar, vaginal şi penian.

„Cancerul de col uterin este o afecţiune care poate fi prevenită prin screening şi vaccinare şi care poate fi vindecată dacă este depistată în stadii incipiente şi tratată corespunzător. Informarea corectă, prevenţia şi prezentarea la controale medicale periodice sunt esenţiale pentru protejarea sănătăţii", arată unitatea medicală.

Vaccinul este indicat atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, iar persoanele sub 15 ani ar trebui să primească 2 doze, la interval de cel puţin 6 luni. Totodată, persoanele de peste 15 ani ar trebui să primească 3 doze, la 0, 2 şi 6 luni.