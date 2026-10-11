HPV se transmite prin relații intime. Prezervativul nu protejează 100%. Odată ce faceți infecția, în lipsa vaccinării, virusul nu circulă în sânge. Și nici nu produce anticorpi protectori pe termen lung. De aceea, apare recontaminarea.

Monica Cîrstoiu, Spitalul Universitar de Urgență București: „El stă pe suprafața celulelor vaginului, care se decoamează o dată la fiecare trei săptămâni și nu apucă acea celulă să formeze anticorpi. De ce? Că se descoamează din structurile pe care organismul ar putea să genereze anticorpi. O femeie care a făcut anticorpi după prima infecție cu HPV 16 sau 18, 50% fac în primul an anticorpi, iar anticorpii dispar. Aceeași femeie se poate recontamina sau reinfecta de la alt partener tot cu tulpina 16, pe care, poate, a avut-o cu cinci ani în urmă”.

Femeile cu un singur partener intim se pot reinfecta când au o perioadă slabă imunitară. Virusul circulă și pe piele și se poate face așa numita auto-infectare, de la propria persoană.

Monica Cîrstoiu, Spitalul Universitar de Urgență București: „Acest vaccin conține 9 tulpini. Nicio femei nu are toate cel 9 tulpini în momentul în care dezvoltă o leziune premalignă și ai operat-o. Îi este util pentru că va crea anticorpi contra tuturo acestor tipuri, are toate șansele de a-și întări răspuns imun și virusul să nu mai acționeze local”.

Ofelia Neagu, Medic primar ginecolog: „Virusul HPV este un virus ADN replicativ, se poate testa dacă virsul este în stare latentă sau activă. Ne referim la vaccin nu doar pentru a opri bolile de transmitere sexuală, a HPV ci și pentru a preveni apariția cancerului”.

Corespondent Pro TV: „Vaccinarea oferă răspuns imun optim între 11 și 14 ani și e recomandată ambelor sexe. Chiar dacă ați făcut infecția, vaccinul este util și recomandat. Până la 26 de ani, vaccinarea este decontată pentru ambele sexe. Apoi sunt decontate 50% din costuri. În prezent, 9 din 10 adolescenți sunt nevaccinați”.

Vaccinarea anti-HPV privește ambele sexe. Este cea mai bună metodă pentru a preveni cancerul de col uterin, cancerul de rect și cele din zona ORL.