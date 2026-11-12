Campania de testare gratuită HPV are loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, în perioada 11 noiembrie – 28 decembrie 2026, scrie News.ro.

Cabinetul de Ginecologie din Ambulatoriul Integrat este dotat cu o linie complet automată de citologie şi identificare HPV, echipamente din al căror meniu de testare face parte şi testul pentru detectarea ADN-ului papilomavirusului uman (HPV) în probele pacienţilor.

„Testarea gratuită se va face în baza unei programări prealabile la Cabinetul de Ginecologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al unităţii medicale. Programarea se face la nr de telefon 0741.151.346, iar în ziua recoltării, pacienta trebuie să prezinte un act de identitate. Astfel, femeile din Gorj, din grupa de vârstă 18-65 de ani, fără semne şi simptome de cancer de col uterin, sunt aşteptate să se programeze la testare gratuită HPV, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu”, informează, joi, reprezentanţii unităţii medicale.

Femeile trebuie să îndeplinească anumite condiții

Femeile care vor să fie testate trebuie să abă vârsta cuprinsă între 18-65 de ani, să nu fost supuse unei intervenţii de histerectomie totală şi să nu aibă diagnostic confirmat de cancer de col uterin.

La testare pot participa femei asigurate sau neasigurate şi al căror rezultat citologic Papanicolau poate sau nu să prezinte modificări.

Rezultatele la testele de screening vor fi furnizate în lunile ianuarie a anului 2027.

Pacientele trebuie să evitae contactul sexual, tratamentului intravaginal, spălături vaginale cu 48 de ore înainte de recoltare.

Testarea HPV se recomandă la rezultatele anormale ale testului Papanicolau sau la vârsta de peste 30 de ani pentru depistarea infecţiilor cu risc de cancer de col uterin.

Potrivit medicilor ginecologi, cancerul de col uterin este una dintre puţinele forme de cancer care ar putea fi prevenită aproape 100% prin depistare precoce, iar un rezultat HPV pozitiv nu înseamnă un diagnostic de cancer, ci reprezintă o infecţie HPV cu risc înalt şi cu premise de a dezvolta leziuni precanceroase sau cancer.