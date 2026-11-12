„Până la finalul acestui an este prevăzută lansarea unei versiuni beta”

„Nota de informare prezentată astăzi în Guvern vizează calendarul necesar operaţionalizării portofelului european pentru identitate digitală. Este o aplicaţie dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne, care va permite cetăţenilor să aibă pe telefonul mobil datele de identificare personală şi primele documente şi atestate în format digital. Mai exact, prin această aplicaţie, cetăţenii vor putea să-şi acceseze şi să-şi prezinte datele de identitate, permisul de conducere în format digital şi informaţiile privind domiciliul şi reşedinţa. Aplicaţia va include şi o funcţionalitate de verificare a vârstei. Lansarea se va face etapizat. Astfel, până la finalul acestui an, mai exact pe 22 decembrie 2026, este prevăzută lansarea unei versiuni beta, destinată unui grup iniţial restrâns de utilizatori, concomitent cu procesul de certificare. Lansarea oficială a acestei aplicaţii este programată pentru 14 ianuarie 2027, urmând ca din luna februarie a anului viitor să fie introduse treptat noi funcţionalităţi, inclusiv semnătura electronică cu certificat calificat şi noi atestate electronice de atribute”, a declarat Cărbunaru într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

„Obiectivul Guvernului este acela de a oferi cetăţenilor un instrument digital modern”

El a subliniat că implementarea RO Wallet reprezintă un pas important nu doar pentru digitalizarea serviciilor publice din România, ci şi pentru respectarea obligaţiilor europene pe care România le are de îndeplinit.

„Regulamentul european privind identitatea digitală a stabilit data de 24 decembrie 2026 ca termen până la care statele membre trebuie să pună la dispoziţie cel puţin un portofel european pentru identitate digitală. Obiectivul Guvernului, desigur, este acela de a oferi cetăţenilor un instrument digital modern, sigur şi interoperabil la nivel european, simplificând astfel relaţia cu instituţiile publice şi furnizorii de servicii”, a explicat Cărbunaru.