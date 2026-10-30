Un studiu realizat în Polonia atrage atenția asupra modului în care publicitatea influențează percepția consumatorilor asupra suplimentelor alimentare. Cercetarea arată că o mare parte dintre oameni confundă suplimentele cu medicamentele și dezvoltă așteptări nerealiste privind efectele acestora asupra sănătății, fenomen pe care autorii îl pun pe seama mesajelor promovate în campaniile de marketing.

Rezultatele, publicate în revista Nutrients, sugerează că este nevoie de o informare mai clară a populației privind statutul suplimentelor și limitele beneficiilor pe care acestea le pot oferi. Studiul a inclus 400 de participanți cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, cărora le-au fost prezentate reclame radio pentru produse destinate memoriei, imunității, controlului greutății și somnului, după care au fost întrebați ce efecte se așteaptă să aibă acestea.

Rezultatele au arătat o lipsă de informare: doar 5% dintre participanți au identificat corect suplimentele ca făcând parte din categoria alimentelor. În schimb, peste 40% au declarat că le consideră medicamente care pot fi cumpărate fără prescripție medicală. Publicitatea are un impact considerabil asupra percepției eficienței suplimentelor.

Cea mai mare încredere a fost acordată suplimentelor pentru susținerea sistemului imunitar, iar cel mai redus nivel de încredere au avut suplimentele pentru slăbit. Persoanele care cunoșteau diferențele dintre suplimente și medicamente au manifestat o atitudine mai rezervată față de promisiunile prezentate în reclame și au avut așteptări mai realiste privind beneficiile produselor.

Având în vedere dezvoltarea rapidă a pieței suplimentelor și influența tot mai mare a publicității, cercetătorii consideră că este necesară informarea corectă a consumatorilor. Multe reclame prezintă suplimentele drept soluții simple pentru probleme complexe de sănătate, contribuind astfel la impresia că aceste produse au efecte terapeutice comparabile cu ale medicamentelor.

Legislația europeană tratează suplimentele ca produse alimentare, nu ca medicamente, iar regulamentul european stabilește clar că un supliment nu poate fi prezentat ca având capacitatea de a preveni, trata sau vindeca boli. Mulți consumatori presupun că produsele destinate sănătății și stării de bine sunt evaluate la fel de riguros ca medicamentele, fără să știe că acestea fac parte dintr-o categorie de reglementare diferită, nu sunt bazate pe studii și nu au rezultate demonstrate științific.

Citiți cu atenție etichetele și instrucțiunile de utilizare! Spre deosebire de medicamente, în cazul suplimentelor, responsabilitatea folosirii lor intră în sarcina consumatorului. Așa că nu aveți pe cine da vina dacă tratamentul nu funcționează!