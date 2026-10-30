Când vine vorba despre sănătate, nu toate temperaturile au aceleași efecte, potrivit ScienceAlert.

Dovezile sugerează că temperaturile scăzute au beneficii surprinzătoare pentru longevitate, contribuind la accelerarea metabolismului și având efecte pozitive la nivel celular.

La polul opus, căldura excesivă nu pare să aibă efecte prea bune asupra organismului uman.

Ce anume face ca frigul să fie atât de benefic pentru organism

Într-un nou studiu publicat în revista Nature, cercetătorii au identificat un mecanism care contribuie la acest efect. Acesta este activat de o substanță metabolică numită dihidrobiopterină (BH2).

„Am demonstrat cu entuziasm că temperaturile moderat scăzute determină o producție semnificativă a unui anumit metabolit, BH2, care este sintetizat, stocat și ulterior eliberat de țesutul muscular”, explică David Vilchez, biolog molecular la Universitatea din Köln, Germania.

„BH2 ajunge apoi în alte părți ale organismului, unde contribuie la menținerea echilibrului proteinelor și la sănătatea țesuturilor în timpul procesului de îmbătrânire.”

Deși oamenii de știință știu de mai bine de un secol că temperaturile scăzute pot prelungi durata de viață a animalelor, inclusiv a viermilor, muștelor, peștilor și rozătoarelor, mecanismul prin care frigul produce acest efect nu era pe deplin înțeles.

Cum activează frigul mecanismul care încetinește îmbătrânirea

Cercetătorii au descoperit că expunerea la temperaturi scăzute activează, în special la nivelul musculaturii, o enzimă numită CAT-4, care stimulează producerea metabolitului BH2. Metabolitul este transportat către alte țesuturi, unde contribuie la menținerea echilibrului proteinelor și la protejarea celulelor de efectele îmbătrânirii.

Experimentele realizate pe viermi au arătat că întreruperea acestui mecanism reduce beneficiile frigului asupra longevității. De asemenea, activarea sa contribuie la limitarea acumulării proteinelor nocive, asociate unor boli neurodegenerative, precum boala Huntington.

Beneficiile frigului ar putea fi reproduse fără expunerea la temperaturi scăzute

Un alt rezultat important este că cercetătorii au reușit să prelungească durata de viață a viermilor prin creșterea artificială a nivelului enzimei CAT-4 în musculatură, inclusiv la temperaturi normale sau mai ridicate.

Acest lucru sugerează că beneficiile frigului ar putea fi reproduse fără ca organismul să fie expus la temperaturi scăzute.

În experimentele pe celule umane, suplimentarea cu BH2 a redus acumularea proteinelor anormale asociate bolii Huntington și sclerozei laterale amiotrofice (SLA).

De asemenea, BH2 și tirozina au redus semnele morții celulare în neuronii motori afectați de o mutație asociată SLA.

Cercetătorii avertizează însă că rezultatele sunt preliminare. Sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă acest mecanism poate fi folosit în siguranță pentru dezvoltarea unor tratamente destinate oamenilor.