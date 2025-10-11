Studiu: Consumul regulat de fructe ar putea avea un rol important în protejarea plămânilor

11-10-2025
fructe si legume
Shutterstock

Consumul regulat de fructe ar putea proteja plămânii de efectele nocive ale poluării, arată un studiu realizat în Marea Britanie.

Ioana Andreescu

Cercetătorii sugerează că antioxidanții și compușii antiinflamatori naturali din fructe pot reduce stresul oxidativ și inflamația cauzate de particulele fine din aer, în special în cazul femeilor.

Studiul a analizat date din UK Biobank, care cuprind informații de la aproximativ 200.000 de participanți, corelând obiceiurile alimentare ale acestora, inclusiv consumul de fructe, legume și cereale integrale, cu funcția pulmonară (măsurată prin FEV1 – volumul de aer expirat într-o secundă) și nivelul de expunere la particule fine PM2.5 (particule cu diametrul de 2,5 microni sau mai mici, generate de traficul rutier și activități industriale). Cercetarea a fost condusă de specialiști de la Centre for Environmental Health and Sustainability (Centrul pentru Sănătate și Sustenabilitate) al Universității din Leicester, Marea Britanie.

Fructele pot reduce efectele poluării asupra plămânilor

Peste 90% din populația lumii este expusă la niveluri de poluare ce depășesc limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), iar această expunere este asociată cu o scădere a funcției pulmonare.

În același timp, o alimentație bogată în fructe și legume este cunoscută pentru beneficiile sale asupra sănătății plămânilor.

măslin
Măslin – cum să crești un arbore mediteranean și să te bucuri de fructe și decor

Analiza a arătat că, pentru fiecare creștere a expunerii la PM2.5 cu cinci micrograme pe metru cub de aer, femeile cu un consum scăzut de fructe au avut o reducere medie a FEV1 de 78,1 ml, în timp ce, la cele care consumau patru sau mai multe porții de fructe zilnic, scăderea a fost de doar 57,5 ml.

Cercetătorii au subliniat că o dietă sănătoasă se asociază cu o funcție pulmonară mai bună la ambele sexe, indiferent de nivelul de poluare, dar efectul protector al fructelor a fost evident mai pronunțat la femei.

Acest lucru ar putea fi explicat prin prezența naturală în fructe a substanțelor antioxidante și antiinflamatoare, care contracarează efectele nocive ale particulelor poluante.

În plus, în cadrul populației studiate, bărbații au raportat un consum mai redus de fructe comparativ cu femeile, fapt ce ar putea explica diferențele observate.

O alimentație echilibrată nu înlocuiește politicile de mediu

Experții au comentat faptul că rezultatele studiului confirmă beneficiile unei alimentații echilibrate, bogate în fructe, asupra sănătății respiratorii, însă au subliniat că accesul la o dietă sănătoasă nu este egal distribuit în populație și că politicile publice trebuie să continue să reducă poluarea aerului, fără a transfera responsabilitatea asupra indivizilor.

„Acest studiu confirmă posibilele beneficii pentru sănătatea respiratorie ale unei alimentații sănătoase, în special atunci când aceasta este bogată în fructe proaspete. Totuși, accesul la o dietă echilibrată nu este distribuit în mod egal în rândul populației și, chiar dacă autorii au ajustat rezultatele în funcție de statutul socio-economic, nu se poate exclude complet existența unor factori de confuzie reziduali. O alimentație sănătoasă, bogată în produse vegetale, ar trebui promovată încă din școala primară, nu doar pentru prevenirea bolilor cronice, ci și pentru reducerea amprentei de carbon asociate dietelor bogate în carne.

Acest lucru nu scutește însă guvernele de responsabilitatea de a continua politicile de mediu menite să reducă poluarea aerului la un nivel cât mai scăzut, având în vedere că nu există un prag sigur de expunere, și nu transferă responsabilitatea asupra indivizilor ale căror alegeri alimentare sunt adesea limitate de constrângeri economice”, a declarat prof. Sara De Matteis, președinta grupului de experți în sănătate ocupațională și de mediu din cadrul Societății Europene de Pneumologie, cu sediul la Universitatea din Torino, Italia, care nu a fost implicată în cercetare.

Studiul, prezentat la Congresul Societății Europene de Pneumologie (European Respiratory Society Congress – ERS 2025), oferă noi dovezi că nutriția poate juca un rol semnificativ în protejarea sănătății respiratorii în contextul expunerii crescute la poluare, însă cercetările viitoare vor trebui să determine dacă aceste efecte se mențin pe termen lung.

Locuitorii Fâşiei Gaza se întorc acasă după doi ani de război

Sursa: News.ro

studiu, fructe, stiinta

Dată publicare: 11-10-2025 10:18

