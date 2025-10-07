Spitalul Județean Cluj-Napoca, modernizat pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Investiția este de 7 milioane de euro

Stiri Sanatate
07-10-2025 | 07:58
spital cluj

Spitalul Județean din Cluj-Napoca are noi dotări, menite să reducă riscul de infecții nosocomiale.

autor
Doina Plăcintă

Unitatea are, inclusiv, un laborator de microbiologie, pentru depistarea cât mai rapidă a bacteriilor. Investiția se ridică la 7 milioane de euro, bani din PNRR.

În una dintre cele patru săli de operație care compun noul bloc operator din secția ORL a avut loc prima intervenție chirurgicală. Medicii au îndepărat un chist format pe coarda vocală a unui pacient. Fiecare sală e dotată cu sisteme complexe de purificare a aerului.

Claudia Gherman - managerul SCJU Cluj: „În total am instalat 11 centrale de tratare a aerului, care, sigur, purifică și asigură condițiile necesare de sterilitate, la care s-au adunat 17 tablouri electirce complexe și 62 de rampe pentru fluide medicale."

Noul laborator de microbiologie a costat 1 milion de euro - numai aparatura ajunge la 600 de mii. Timpii de prelucrare se reduc, astfel, la jumătate.

Corespondent Știrile PRO TV: „De pildă, un aparat poate să identifice bacteria direct din proba recoltată, în cel mult o oră, astfel încât medicul va ști rapid ce fel de tratament trebuie să administreze pacientului aflat în stare critică."

Carmen Costache - șef Laborator microbiologie: „Vom încerca să strângem în timp o bază de date suficient de mare, astfel încât într-un an vom ști cam tot ce circulă în aria noastră geografică și sperăm să putem să ajungem să putem urmări când apare un focar."

A fost amenajat și un nou compartiment ATI, care cuprinde cinci paturi.

Alma Maniu - șef Secție Clinică ORL: „Am ținut să dotăm infrastructura și compartimentarea. Urmează să mai investim și în aparatură pe viitor”.

Sursa: Pro TV

cluj, spital, operatie

07-10-2025 07:58

