Alexandru Rogobete spune că va analiza situația după repartiții, mizând pe retragerea celor care au deja un post în sistem.

Pe termen lung, oficialul propune un master care să le permită absolvenților de medicină să devină medici generaliști, în cazul în care nu intră în rezidențiat.

Teodora, absolventă de Medicină la Oradea, își dorește să devină medic de urgență. A obținut 581 de puncte la Rezidențiat, peste pragul de promovare de 562, dar tot se teme că va rămâne fără loc, în condițiile în care numărul candidaților promovați depășește numărul posturilor disponibile.

Teodora Maria Batin, absolventă de medicină: „Cerem suplimentarea astfel încât toată lumea care a promovat să fie acoperită. Mi-aș dori să fac rezidențiatul în Timișoara și apoi să mă întorc acasă în Satu Mare, pentru că e un deficit de medici, cel puțin pe medicină de urgență foarte, foarte mare”.

Un alt tânăr care a terminat medicina la Timișoara este în aceeași situație.

Absolvent medicină: „Vreau să primim oportunitatea să putem munci în domeniul pe care ni l-am ales și pentru care am depus destul de multe sacrificii timp de 6 ani de zile”.

Cel mai mare punctaj la Rezidențiat a fost 938, iar pragul de promovare de 60% . Peste 6.000 de candidați au trecut examenul, dar au fost doar 4.747 de posturi pentru promoția din acest an.

Însă la concurs au venit și absolvenți din anii anteriori, mulți deja rezidenți sau medici specialiști ori primari care vor să-și schimbe specialitatea. Anul acesta sunt aproximativ 800.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Concursul de rezidențiat are 2 indicatori minimali pentru a fi îndeplinit: obținerea punctajului minim de trecere și încadrarea în numărul de locuri și posturi disponibile. Vorbim de un concurs, nu doar de un examen, nu vreau să fac nicio promisiune. Vedem cum arată repartiția, câte persoane rămân pe dinafară, vom analiza cu prudență și vom lua decizia cea mai corectă”.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății vorbește din nou despre un program de pregătire pentru absolvenții de medicină care nu au trecut rezidențiatul, dar în care statul a investit milioane de lei în cei 6 ani de formare.

Corespondent Pro TV: „Este vorba despre o formă de pregătire prin stagiatură - un masterat profesional de 2 sau 3 ani în care tinerii trec prin mai multe specialități, cum ar fi medicina de urgență, de familie, medicina internă sau chiar la serviciile de ambulanță. La final vor obține titlul de medic generalist. Ei ar putea fi apoi o soluție pentru a acoperi lisa de personal din multe spitale”.