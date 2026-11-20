Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, intervențiile vizează funcționalitatea de programare la medic și au ca scop îmbunătățirea acesteia, pentru a facilita utilizarea portalului.Portalul eSănătateaMea a fost lansat de CNAS la 1 septembrie.

Prin intermediul acestei platforme digitale, pacienții pot consulta online informații și documente medicale, precum și date despre serviciile decontate de sistemul public de asigurări de sănătate. Totodată, pe această platformă se pot face programări medicale online.