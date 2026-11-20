Însă toată România este vizată de avertizări de vânt puternic. Pentru restul țării, sunt emise coduri portocalii și galbene. La Timișoara, mai mulți arbori au fost doborâți de vijelie.

În Vrancea, unde codul roșu vizează întregul județ, cursurile se vor face online până la ora 12, în toate unitățile de învățământ. Iar în municipiul Focșani, creșele sunt închise vineri.

Corespondent PROTV: „Timișoara este sub cod portocaliu de vânt de câteva ore. Rafalele sunt însoțite și de stropi de ploaie. Asta face ca stropii să se simtă ca niște ace pe față.”

În zonele joase, rafalele vântului au ajuns până la 90 de kilometri la oră, în timp ce la munte, la altitudini mari, meteorologii au anunțat rafale de până la 140 de km la oră.

Corespondent PROTV: „Vântul puternic vizează județul Vrancea - acolo unde prefectura a anunțat deja că suspendă toate cursurile din toate școlile până mâine la ora 12. Cod roșu avem și în zona de munte unde la rafală vântul va putea sufla și cu peste 140 de kilometri la oră. În rest avem cod galben și portocaliu. A început deja să se întețească vântul iar la câmpie va bate cu până la 70 de km la oră. Mâine vom avea cod galben de vânt în Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea și în estul, centrul și sudul Munteniei.”

În aceste condiții, și pompierii au făcut o serie de avertizări. Dacă este posibil, amânați activitățile în aer liber, lucrul la înălțime și, de asemenea, fiți foarte atenți unde parcați autoturismele, la distanță de copaci, de stâlpi de înaltă tensiune, dar și de panourile publicitare.