Unii părinți creează întregul decor de Halloween și îi lasă închiși în cameră în întuneric. Totul pentru vizualizări. Psihologii avertizează că astfel de farse pot dezvolta frici cu care se confruntă și mai târziu în adolescență.

Părinții își sperie copiii pentru vizualizări

„Ghost prank” sau farsa cu fantoma este provocarea care stârnește astfel de reacții. Trendul s-a răspândit pe TikTok, unde părinți își filmează copiii speriați în speranța că imaginile vor aduna cât mai multe vizualizări. În unele cazuri sting lumina, închid și chiar încuie ușa camerei, iar cei mici ajung să strige după ajutor în lacrimi.

Trendul a devenit viral mai întâi în străinătate, iar acum astfel de imagini circulă și la noi.

Corespondent PROTV: „Este un efect vizual în care fantoma se mișcă odată cu tine. Indiferent de mișcarea pe care care o fac, e aici în spatele meu. Iar pentru copii, care sunt mici și nu înțeleg cum funcționează astfel de filtre, totul pare cât se poate de real.”

Autoritățile avertizează asupra pericolelor

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția asupra pericolelor într-o postare pe Facebook, care a stârnit un val de reacții.

Utilizator: „Acest trend n-are nicio treabă cu Halloween, doar părinții disperați după monetizarea contului lor.”

Utilizator: „De ce nu se sesizează protecția copilului aici? Părinții ar trebui să fie amendați!”

Diana Dănescu, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „Nu e o farsă, este abuz emoțional.”

Psihologii avertizează asupra efectelor de durată

Psihologii spun că teama provocată intenționat de adulții în care cei mici au încredere poate avea consecințe de lungă durată.

Elena Ungureanu, psihoterapeut: „Putem vorbi despre insomnii, despre coșmaruri, fobii față de zgomote. Frici intense. De exemplu, am avut un astfel de copil care, când auzea că sună interfonul acasă, începea să plângă, să țipe, urlete efectiv.”

Dacă autoritățile constată că astfel de fapte pun în pericol dezvoltarea fizică sau psihică a copilului, părinții pot răspunde penal. Anul trecut, în Capitală, o mamă a fost cercetată pentru rele tratamente după ce și-a filmat copilul de un an într-o cadă cu zăpadă, în timp ce acesta plângea.