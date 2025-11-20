Şeful CNAS: 30% din cheltuielile pentru sănătate sunt suportate de pacient. Nu se întâmplă nicăieri în lumea civilizată

20-11-2025 | 17:26
horatiu moldovan CNAS
Agerpres

Şeful CNAS, Horaţiu Moldovan, afirmă că românii plătesc din buzunar 30% din costul serviciilor medicale, mult peste media europeană, şi susţine dezvoltarea asigurărilor complementare de sănătate.

Mihaela Ivăncică

”Probabil că vi se pare ciudat că un preşedinte al Casei de Asigurări de Sănătate, care este un asigurator social de servicii de sănătate, să vorbească despre asigurări complementare. Să vă spun de ce vorbesc eu despre lucrurile astea: pentru că, la fel cum opinia publică a putut să constate, cel puţin din studiul pe care l-a publicat Academia de Studii Economice în urmă cu aproximativ o jumătate de an, 30% din cheltuielile din sănătate, în momentul de faţă, sunt asiguraţi de către cine? De către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal, nu se întâmplă niciunde în lumea civilizată, în Europa civilizată acest lucru”, a declarat preşedintele CNAS, miercuri seară, la un post TV.

El a subliniat că există şi în alte state situaţii în care pacientul plăteşte servicii medicale, dar cuantumul acestora nu este nici pe departe de 30%, tocmai pentru că fiecare ţară are, pe lângă asiguratorul de servicii sociale de sănătate, şi asiguratori complementari, care pot să fie tot de stat sau privaţi.

Moldovan a susţinut introducerea, după modelul altor state, de facilităţi fiscale pentru cei care încheie şi asigurare complementară de sănătate, ”astfel încât, atât angajatorul, cât şi angajatorul să fie tentat să cheltuiască o anumită sumă pentru asigurările complementare de sănătate prin aceste facilităţi fiscale”.

Sursa: News.ro

Etichete: cnas, cheltuieli, sanatate,

Dată publicare: 20-11-2025 17:26

