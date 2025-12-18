ANAF, razii în hipermarketuri înainte de sărbători. Inspectorii au descoperit adaosuri duble la unele alimente

Înainte de sărbători, ANAF a intrat în marile magazine și a sancționat 10 hipermarketuri din mai multe rețele.

Inspectorii au descoperit că unii comercianti nu au respectat plafoanele la alimentele de bază și au afișat prețuri mai mari decât cele permise. Razia Fiscului s-a lăsat și cu amenzi usturătoare de milioane de lei.

Adaos dublu la un produs

Cele mai mari nereguli au fost găsite de inspectorii Antifraudă la carne. Vorbim despre pulpe de porc fără os, pentru care adaosul comercial a fost dublu față de cel maxim permis de lege, adică de 20%.

Probleme au fost și la fructe, de exemplu, la prune, care au avut un adaos de 52%, așadar de mai bine de două ori și jumătate față de cât ar fi fost normal. Iar la morcovi, adaosul a fost de 30%, față de 20% cât ar fi fost limita.

Sunt doar câteva dintre problemele descoperite de inspectorii fiscului care au sancționat 11 firme, dintre care 10 hipermarketuri, cu amenzi de 18 milioane de lei. Controlul a fost făcut între august și noiembrie. Verificarile continuă pe toată dura sezonului de iarnă.

ANAF avertizează că în această perioadă există un risc mai mare de majorare nejustificată a prețurilor.

