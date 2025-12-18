ANAF, razii în hipermarketuri înainte de sărbători. Inspectorii au descoperit adaosuri duble la unele alimente

Stiri actuale
18-12-2025 | 19:18
×
Codul embed a fost copiat

Înainte de sărbători, ANAF a intrat în marile magazine și a sancționat 10 hipermarketuri din mai multe rețele.

autor
Laura Culiță

Inspectorii au descoperit că unii comercianti nu au respectat plafoanele la alimentele de bază și au afișat prețuri mai mari decât cele permise. Razia Fiscului s-a lăsat și cu amenzi usturătoare de milioane de lei.

Adaos dublu la un produs

Cele mai mari nereguli au fost găsite de inspectorii Antifraudă la carne. Vorbim despre pulpe de porc fără os, pentru care adaosul comercial a fost dublu față de cel maxim permis de lege, adică de 20%.

Probleme au fost și la fructe, de exemplu, la prune, care au avut un adaos de 52%, așadar de mai bine de două ori și jumătate față de cât ar fi fost normal. Iar la morcovi, adaosul a fost de 30%, față de 20% cât ar fi fost limita.

Sunt doar câteva dintre problemele descoperite de inspectorii fiscului care au sancționat 11 firme, dintre care 10 hipermarketuri, cu amenzi de 18 milioane de lei. Controlul a fost făcut între august și noiembrie. Verificarile continuă pe toată dura sezonului de iarnă.

Citește și
taxa lux
Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216

ANAF avertizează că în această perioadă există un risc mai mare de majorare nejustificată a prețurilor.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

Sursa: Pro TV

Etichete: anaf, amenzi, supermarket, craciun, sarbatori,

Dată publicare: 18-12-2025 19:07

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Amenzi comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor. ANAF a aplicat sancțiuni de 18 milioane de lei
Stiri actuale
Amenzi comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor. ANAF a aplicat sancțiuni de 18 milioane de lei

DGAF din cadrul ANAF a desfǎşurat, între august-noiembrie, o serie de acţiuni operative de control în cadrul unui demers national, privind modul de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023.

Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
Stiri Economice
Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216

Locuințele și mașinile de lux vor fi taxate triplu, de la începutul anului viitor. Taxa a fost mărită prin pachetul de măsuri fiscal-bugetare, adoptat de guvern și promulgat de președintele țării.

ANAF a atacat decizia Tribunalului Sibiu privind respingerea sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Politice
ANAF a atacat decizia Tribunalului Sibiu privind respingerea sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.

 

Recomandări
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală
Stiri Politice
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

Lipsa zăpezii pune hotelurile de munte în dificultate. Clienții își anulează rezervările de Crăciun și Revelion
Stiri Turism
Lipsa zăpezii pune hotelurile de munte în dificultate. Clienții își anulează rezervările de Crăciun și Revelion

În lipsa zăpezii, la multe hoteluri din zona de munte sună telefoanele de la recepție. Sunt clienții care își anulează rezervările.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

A fost haos la Bruxelles, în ziua unui summit crucial pentru Ucraina. Aproximativ 10.000 fermieri au denunțat impactul politicii agricole comunitare, dar și un controversat acord de liber schimb cu state din America de Sud.

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția și care sunt obiceiurile
2 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
3 Protest-coregrafie în Piața Victoriei
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Decembrie 2025

57:55

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28