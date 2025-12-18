Dominic Fritz devine român. Președintele USR depune astăzi jurământul

Primarul Timişoarei Dominic Fritz, lider USR, depune joi jurământul de credinţă faţă de România, la peste o lună de când anunţa că a fost admis la proba de interviu pentru obţinerea cetăţeniei române.

Aceasta este ultima etapă în vederea obţinerii cetăţeniei române.

Un număr de 24 de persoane sunt programate să depună jurământul joi, de la ora 14:00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Procedura pentru obținerea cetățeniei române

Conform legii, cetăţenia română se acordă la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România.

În termen de șase luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat cetăţenia română depun jurământul de credinţă faţă de România.

Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului Justiţiei sau a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie ori a unuia dintre cei doi vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens şi are următorul conţinut:

„Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României.”

După depunerea jurământului, Comisia pentru cetăţenie eliberează titularului certificatul de cetăţenie română, semnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Certificatul conţine elemente de siguranţă şi are aplicată fotografia titularului.

”România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani! M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, anunţa la jumătatea lunii noiembrie Dominic Fritz.

Edilul Timişoarei a anunţat că urmează să depună jurământul, însă nu a precizat în ce dată.

”Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”,a mai notat Fritz.

Dominic Fritz a postat şi o fotografie cu el la 20 de ani, când era voluntar la o casă de copii din cartierul Freidorf din Timişoara şi una actuală, cu el în calitate de primar al Timişoarei.

Imediat după ce a ieşit de la interviul pentru obţinerea etăţeniie române, Dominic Fritz a povestit cum a fost şi ce întrebări i s-au pus.

”Chiar m-au întrebat de zeităţile dacice, mi-a picat această întrebare. Deci întâi a trebuit să scriu un articol din Constituţie, după dictare, să vadă dacă ştiu să scriu, apoi a trebuit să citesc câteva fraze dintr-o poveste şi după aia am extras 12 din cele 400 de întrebări despre care am mai povestit. Prima întrebare a fost foarte simplă, care este capitala României? Şi apoi chiar a picat această întrebare, enumerează două zeităţi dacice şi am ştiut de Zamolxis. Apoi mi-a mai picat întrebarea cine a fost Basarab I? A trebuit să explic o zicală: ”Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima”.. Şi a trebuit să recit Imnul României, bineînţeles. Şi cred că m-am descurcat bine”, a spus Fritz.

Dominic Fritz anunţase în toamna anului trecut că se aşteaptă ca până la finalul anului să obţină cetăţenia română, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Anul acesta, în luna iunie, Dominic Fritz afirma că încă nu este român în acte şi a explicat că de peste un an trece prin cea mai românească experienţă cu putinţă, încercând să obţină cetăţenia română. El a adăugat că stă la coadă pentru un dosar care nu ştie unde este şi nimeni nu îl poate lămuri.

”Asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român”, spunea Fritz.

În iulie, răspunzând unei întrebări pe tema cetăţeniei, el declara că statul nu funcţionează nici măcar la autoritatea de acodare a cetăţeniei române şi de aceea nu a primit încă cetăţenia română.

”Încă nu au ajuns la anul 2024”, a explicat Fritz care a adăugat că în urmă cu peste un an şi-a depus dosarul. ”Nu vreau să mă bag în faţă”, a precizat el.

