Sistemul CNAS funcționează cu erori de mai multe zile. Pacienții ajung să suporte costuri ce ar trebui decontate

Stiri Sanatate
30-10-2025 | 07:52
trimiteri cnas

Tot mai mulți oameni sunt nevoiți să se întoarcă de la cabinetele medicale fără rețete sau trimiteri. Asta pentru că platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care arată datele pacientului, funcționează cu multe erori.

autor
Doina Plăcintă

Medicii de familie spun că sistemul se întrerupe des, iar problema persistă de mai multe zile. Din acest motiv, munca lor este blocată.

Medicii spun că platforma funcționează rar fără probleme. În unele momente, rata de erori ajunge și la 90%. Fără sistem, nu pot verifica dacă pacienții sunt asigurați și nu pot emite rețete sau trimiteri.

Femeie: A trebuit să vin a doua zi, a treia zi. Și e neplăcut pentru că vin oameni cu diverse afecțiuni.

Femeie: S-a stricat dintotdeuana. N-a mers niciodată cum trebuie, ca să te ajute să îți rezolvi problemele în timp util. Nici aici, nici la farmacie. Se formează cozi imense.

Oamenii ajung să plătească servicii decontate

În unele situații, oamenii ajung chiar să plătească analize, care, în mod normal, sunt gratuite.

Daniela Negucioiu, medic de familie: Mi-a povestit un coleg, că a avut o graviduță pe care a trimis-o la analize și pentru că nu au putut să o verifice că este asigurată sau nu este asigurată, au pus-o să își plătească analizele, deși beneficiază de gratuitate. Pacientul înțelege ce are de făcut, dar nu poate pleca din cabinet pentru că s-a blocat sistemul.

Szidonia Janos, medic de familie: Mai mult nu funcționează, decât funcționează. În zilele astea chiar se formează cozi de așteptare. Este mai greu să facem triajul pentru că se suprapun cazurile acute, virozele acute, peste sugarii care așteaptă la vaccin. Chiar ne afectează munca.

Unii pacienți s-au săturat de așteptare și aleg direct clinicile private.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate recunoaște că sistemul este învechit și promite un nou program informatic, finanțat prin PNRR, în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Însă până la implementare, cadrele medicale sunt nevoite să se descurce cu vechea platformă.

Sursa: Pro TV

Etichete: cnas, platforma, pacienti, retete, medici de familie,

Dată publicare: 30-10-2025 07:52

