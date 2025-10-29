Șeful CNAS susține asigurările complementare. Moldovan spune că sistemul public nu poate acoperi tot

Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, apreciază că este nevoie şi de asigurări complementare de sănătate în România, întrucât niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu poate susţine singur întreaga greutate a nevoilor medicale moderne.

„Sunt, probabil, primul preşedinte al CNAS care a recunoscut că este nevoie şi de asigurări complementare de sănătate în România. De ce? Pentru că accesul la serviciile medicale nu mai depinde doar de fondurile publice, ci şi de opţiunea pacientului, iar responsabilitatea pentru sănătate este împărţită între stat, pacient şi mediul privat”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, preşedintele CNAS, Horaţiu Moldova.

Potrivit acestuia, „niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu poate susţine singur întreaga greutate a nevoilor medicale moderne”.

„În acest moment, 30% din cheltuielile de sănătate din România sunt “out of pocket”, adică suportate din buzunarul pacienţilor. Aceste sume ar putea fi plătite de asiguratorii privaţi de servicii complementare de sănătate. Am adus argumente în sprijinul acestui pas firesc şi necesar spre modernizarea serviciilor medicale şi spre crearea unui mecanism care uşurează presiunea financiară asupra sistemului public, la Forumul Inovaţiei în Sănătate, organizat de Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM)”, a precizat Moldova.

CNAS vrea modernizarea sistemului de sănătate

Preşedintele CNAS precizează că avem deja un cadru legal – Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – care prevede asigurarea voluntară complementară de sănătate, o realitate funcţională în multe state europene.

„Convingerea mea este că, în măsura în care vom reuşi, la nivelul CNAS şi al Ministerului Sănătăţii, să definim foarte exact pachetul de servicii medicale de bază, vom gestiona mai bine sistemul de asigurări sociale şi vom direcţiona fondurile acolo unde e mai mare nevoie de ele, inclusiv pentru a extinde accesul la terapii inovative”, a mai scris preşedintele CNAS.

Acesta s-a referit şi la efectele pozitive ale măsurilor de eficientizare din Sănătate, pe toate domeniile de asistenţă – de la medicina de familie, ambulatoriul de specialitate şi spitale, până la medicamente.

CNAS anunță creșteri și reorganizări în sistemul medical

„Ne dorim ca medicina de familie şi ambulatoriul de specialitate să devină principalele instrumente de rezolvare a cazurilor, pentru ca pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament adecvat aproape de casă. De aceea, începând cu 1 ianuarie 2026, valoarea punctului per serviciu medical din ambulatoriul de specialitate va creşte de la 5 la 6,5 lei, urmând să ajungă la 8 lei de la 1 ianuarie 2027. Putem reduce, în acest mod, presiunea pe spitale, pentru care ne propunem un nou mecanism de finanţare, bazat pe performanţă”, a adăugat oficialul.

Potrivit acestuia, reorganizarea spitalelor, întărirea medicinei de familie şi a ambulatoriului de specialitate, noua platformă informatică de la CNAS sau asigurările complementare, „toate au un singur scop: să construim în România un sistem de sănătate modern, sustenabil şi sigur pentru fiecare pacient”.

