Horoscop 19 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani

Horoscop cu Neti Sandu
18-12-2025 | 20:10
neti sandu
PRO TV

Horoscop 19 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Program încărcat, apar și neprevăzute, dar și noi o să fim pe fază să le ducem pe toate la bun sfârșit.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și să o luăm de la început cu cele care nu ne-au reușit din prima.

Horoscop 19 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se rezolvă pe repede-nainte tot felul de lucruri, din cele care v-au ținut pe loc, și o să vă bucurați și de suport emoțional din partea unor oameni. Se poate să primiți bani, vouchere, cadoul de Crăciun de la serviciu, probabil în avans, și poate și alte lucruri.

Horoscop 19 decembrie 2025 – CAPRICORN

S-au adunat cam multe pe ordinea de zi și o să vă străduiți să dați gata toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, și o să vă eliberați de stres. O programare la medic nu v-ar strica, fie și preventiv, sau ca să vi se spună că un tratament și-a făcut efectul.

Horoscop 19 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă alăturați unui grup ca să împărțiți, poate, cadouri unei comunități; o fi o muncă de voluntariat sau poate vă adunați câțiva colegi ori vecini în scop nobil. Prietenii insistă să petreceți Revelionul împreună și, dacă vă plac anturajul și localul în care va avea loc, vă duceți.

Citește și
neti sandu
Horoscop 18 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță un proiect bănos pentru anul viitor

Horoscop 19 decembrie 2025 – PEȘTI

Se conturează o plecare pe undeva, poate v-ați luat vacanță, și o să vă priască deplasarea; o să aveți timp și de pregătiri, ca poate petreceți Crăciunul cu rudele, prin țară. E cineva care se gândește la voi, probabil și voi la fel, și faceți cumva să vă întâlniți pentru câteva ore.

Horoscop 19 decembrie 2025 – BERBEC

Se poate să plecați pe undeva cu treabă și să fie și un moment în care să vă limpeziți mintea ca să întâmpinați cu o stare de grație sărbătorile. Se poate să descoperiți o sursă suplimentară de bani și să o lăsați pentru ianuarie.

Horoscop 19 decembrie 2025 – TAUR

E cineva care insistă să-i faceți o vizită în țară sau în străinătate și sunt mai mulți factori care intră în calcul; atunci trageți linie și vedeți rezultatul. O să luați niște bani și va trebui să dați mesaje, emailuri ca să-i primiți pe toți până de Crăciun.

Horoscop 19 decembrie 2025 – GEMENI

Se pare că o să vă ia pe sus prietenii și ajungeți la un eveniment monden; poate se împart și premii pe-acolo și o să luați și voi ceva, o mențiune, o nominalizare. E ceva treabă pe-acasă, dar poate vă mai ajută ai voștri ca să puteți mișca un pic și să mai și respirați.

Horoscop 19 decembrie 2025 – RAC

O invitație de onoare la un vernisaj, poate fi și rampă de lansare pe scena socială; e anul vostru special până la primăvară și o să fiți la înălțime. Poate faceți un consiliu de familie ca să luați o decizie legată de casă și asta pentru că poate vreți să vă căsătoriți.

Horoscop 19 decembrie 2025 – LEU

O să rulați niște bani ca să faceți și aprovizionare și ca să vă puteți mișca, să mai ieșiți la un pahar de vorbă. E rost de plimbare, să luați aer, să faceți mișcare, poate vă duceți la schi pe undeva.

Horoscop 19 decembrie 2025 – FECIOARĂ

E posibil să întâlniți pe cineva cu care să vă asortați în drumurile voastre și o să vedeți pe parcurs în ce măsură vă potriviți pentru un cuplu. Poate-i chemați pe la voi mâine, poimâine, pe apropiați ca să fixați datele petrecerilor care vor urma, pe care o să le petreceți împreună.

Horoscop 19 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O să treceți în revistă evenimentele din oraș și o să aduceți și partea voastră de contribuție, că aveți câte ceva de spus în cadru public. Poate-i duceți pe copii într-o tabără, ori poate fi o excursie de-o zi, ca să mai vadă și altceva.

Horoscop 19 decembrie 2025 – SCORPION

O să mai luați o tranșă de bani și o să dați o raită la shopping ca să luați mare parte din ce vă trebuie. Faceți monetarul ca să știți ce datorii aveți și pe ce sumă puteți conta pentru sărbători și chiar și după.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 18-12-2025 20:10

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Horoscop 18 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță un proiect bănos pentru anul viitor
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță un proiect bănos pentru anul viitor

Horoscop 18 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. Aflăm când luăm bani, când plecăm, cu cine, care e destinația, traseul și o să avem multă treabă.  

Horoscop 17 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va evalua sentimentele
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va evalua sentimentele

Horoscop 17 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne alimentăm cu energie ca să dăm gata toate treburile de pe ordinea de zi! E mult de lucru, contra cronometru.  

Horoscop 16 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Apare o ofertă de colaborare
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Apare o ofertă de colaborare

Horoscop 16 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Evaluări azi. Să începem să facem un bilanț, să vedem cum stăm cu finanțele și cu resursele interioare, ca să ne ajungă până după sărbători și să nu fim pe minus.  

Recomandări
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală
Stiri Politice
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

ANAF, razii în hipermarketuri înainte de sărbători. Inspectorii au descoperit adaosuri duble la unele alimente
Stiri actuale
ANAF, razii în hipermarketuri înainte de sărbători. Inspectorii au descoperit adaosuri duble la unele alimente

Înainte de sărbători, ANAF a intrat în marile magazine și a sancționat 10 hipermarketuri din mai multe rețele.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

A fost haos la Bruxelles, în ziua unui summit crucial pentru Ucraina. Aproximativ 10.000 fermieri au denunțat impactul politicii agricole comunitare, dar și un controversat acord de liber schimb cu state din America de Sud.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Decembrie 2025

57:55

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28