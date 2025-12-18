Horoscop 19 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani

Horoscop 19 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Program încărcat, apar și neprevăzute, dar și noi o să fim pe fază să le ducem pe toate la bun sfârșit.

Vibrația zilei este 1 și să o luăm de la început cu cele care nu ne-au reușit din prima.

Horoscop 19 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se rezolvă pe repede-nainte tot felul de lucruri, din cele care v-au ținut pe loc, și o să vă bucurați și de suport emoțional din partea unor oameni. Se poate să primiți bani, vouchere, cadoul de Crăciun de la serviciu, probabil în avans, și poate și alte lucruri.

Horoscop 19 decembrie 2025 – CAPRICORN

S-au adunat cam multe pe ordinea de zi și o să vă străduiți să dați gata toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, și o să vă eliberați de stres. O programare la medic nu v-ar strica, fie și preventiv, sau ca să vi se spună că un tratament și-a făcut efectul.

Horoscop 19 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă alăturați unui grup ca să împărțiți, poate, cadouri unei comunități; o fi o muncă de voluntariat sau poate vă adunați câțiva colegi ori vecini în scop nobil. Prietenii insistă să petreceți Revelionul împreună și, dacă vă plac anturajul și localul în care va avea loc, vă duceți.

Horoscop 19 decembrie 2025 – PEȘTI

Se conturează o plecare pe undeva, poate v-ați luat vacanță, și o să vă priască deplasarea; o să aveți timp și de pregătiri, ca poate petreceți Crăciunul cu rudele, prin țară. E cineva care se gândește la voi, probabil și voi la fel, și faceți cumva să vă întâlniți pentru câteva ore.

Horoscop 19 decembrie 2025 – BERBEC

Se poate să plecați pe undeva cu treabă și să fie și un moment în care să vă limpeziți mintea ca să întâmpinați cu o stare de grație sărbătorile. Se poate să descoperiți o sursă suplimentară de bani și să o lăsați pentru ianuarie.

Horoscop 19 decembrie 2025 – TAUR

E cineva care insistă să-i faceți o vizită în țară sau în străinătate și sunt mai mulți factori care intră în calcul; atunci trageți linie și vedeți rezultatul. O să luați niște bani și va trebui să dați mesaje, emailuri ca să-i primiți pe toți până de Crăciun.

Horoscop 19 decembrie 2025 – GEMENI

Se pare că o să vă ia pe sus prietenii și ajungeți la un eveniment monden; poate se împart și premii pe-acolo și o să luați și voi ceva, o mențiune, o nominalizare. E ceva treabă pe-acasă, dar poate vă mai ajută ai voștri ca să puteți mișca un pic și să mai și respirați.

Horoscop 19 decembrie 2025 – RAC

O invitație de onoare la un vernisaj, poate fi și rampă de lansare pe scena socială; e anul vostru special până la primăvară și o să fiți la înălțime. Poate faceți un consiliu de familie ca să luați o decizie legată de casă și asta pentru că poate vreți să vă căsătoriți.

Horoscop 19 decembrie 2025 – LEU

O să rulați niște bani ca să faceți și aprovizionare și ca să vă puteți mișca, să mai ieșiți la un pahar de vorbă. E rost de plimbare, să luați aer, să faceți mișcare, poate vă duceți la schi pe undeva.

Horoscop 19 decembrie 2025 – FECIOARĂ

E posibil să întâlniți pe cineva cu care să vă asortați în drumurile voastre și o să vedeți pe parcurs în ce măsură vă potriviți pentru un cuplu. Poate-i chemați pe la voi mâine, poimâine, pe apropiați ca să fixați datele petrecerilor care vor urma, pe care o să le petreceți împreună.

Horoscop 19 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O să treceți în revistă evenimentele din oraș și o să aduceți și partea voastră de contribuție, că aveți câte ceva de spus în cadru public. Poate-i duceți pe copii într-o tabără, ori poate fi o excursie de-o zi, ca să mai vadă și altceva.

Horoscop 19 decembrie 2025 – SCORPION

O să mai luați o tranșă de bani și o să dați o raită la shopping ca să luați mare parte din ce vă trebuie. Faceți monetarul ca să știți ce datorii aveți și pe ce sumă puteți conta pentru sărbători și chiar și după.

