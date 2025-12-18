Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

Deciziile coaliției au stârnit reacții diferite. În timp ce patronatele avertizează asupra impactului în economie, sindicatele amenință cu proteste. Iar tensiunile de la putere rămân la un nivel ridicat.

După o ședință care a durat mai bine de trei ore, coaliția de guvernare a decis de la jumătatea anului viitor majorarea salariului minim, de care beneficiază aproximativ un milion de români.

Potrivit scenariilor analizate, creșterea salariului net ar fi de 42 de lei, dacă se renunță la scutirea impozitării a 300 de lei din salariul brut, sau de 167 de lei, dacă facilitatea se menține. În acest caz, venitul net ar urma să fie cuprins între 2.616 și 2.741 de lei. Varianta finală va fi stabilită tot în coaliție.

Reacțiile mediului de afaceri și sindicatelor

Reprezentanții mediului de afaceri nu sunt de acord și cer măsuri de sprijin pentru companii.

Dan Șucu, președintele Concordia: În ultimii patru ani salariul minim a crescut cu aproape 80% în condițiile în care productivitatea a crescut sub 20. Ce solicităm noi este ca înainte de decizii noi de mărire creăm împreună o plasă de siguranță.

Nemulțumiri vin însă și din partea sindicatelor. Patru confederații sindicale au protestat la Palatul Cotroceni și i-au cerut președintelui să medieze dialogul cu Guvernul și patronatele. Spun că majorarea salariului minim este, deocamdată, doar o promisiune și nu exclud o grevă generală.

Dumitru Fornea, secretar general Confederația Sindicală Meridian: Salariul minim nu a fost crescut așa cum am solicitat noi. Membrii noștri ne împing spre acest lucru, să existe o grevă generală în România.

De la 1 ianuarie, companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro vor plăti un impozit minim redus, de 0,5%, față de 1% în prezent. Totuși, taxa va fi eliminată complet din 2027.

Vlad Aparaschivei, director executiv Concordia: Mediul de afaceri și-ar fi dorit să vadă eliminarea INCA încă din 2026.

Reducerea risipei la stat

Coaliția a decis și măsuri pentru reducerea risipei de la stat. Companiile din subordinea administrației centrale își vor reduce cheltuielile cu 10%.

Tot din pachet face parte și ordonanța fiscală de la final de an, care prevede reduceri de 10% din subvențiile partidelor, cu aproape 38,6 milioane de lei mai puțin față de 2024 și tăieri de 10% din sumele forfetare ale parlamentarilor, adică aproximativ 3.500 de lei lunar.

Dincolo de măsurile economice, tensiunile politice din coaliție continuă după ce senatorii PSD au votat alături de AUR moțiunea simplă depusă împotriva ministrului USR Diana Buzoianu. În aceste condiții, USR anunță că ar putea vota luni moțiunile simple depuse împotriva miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne, Radu Marinescu și Cătălin Predoiu.

Președintele Nicușor Dan a reacționat de la Bruxelles.

Nicușor Dan, președintele României: Această coaliție, așa cum funcționează, funcționează în plan administrativ, legislativ, dar ar putea fi mai puțin zgomotoasă în atacurile între părți.

