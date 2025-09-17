Lucian Duță, fostul șef al CNAS, va fi eliberat din închisoare. Condițiile în care Instanța Supremă i-a suspendat pedeapsa

Stiri actuale
17-09-2025 | 16:56
lucian duta
Inquam Photos / Octav Ganea

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus miercuri suspendarea executării pedepsei de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

autor
Mihai Niculescu

Duță va fi eliberat din penitenciar până la judecarea pe fond a unei căi extraordinare de atac, recursul în casație.

Fostul șef al CNAS se află în închisoare din iulie 2022, când a fost condamnat definitiv pentru primirea unei mite de 6,3 milioane euro.

Miercuri, judecătoarea Adriana Ispas de la Instanța supremă a admis în principiu cererea de recurs în casație formulată de Lucian Duță împotriva deciziei penale din 25 iulie 2022 a Curții de Apel București. „Suspendă executarea hotărârii atacate până la soluționarea recursului în casație", se arată în decizia instanței.

Pe durata suspendării, Duță trebuie să respecte mai multe obligații: să se prezinte la ICCJ ori de câte ori este chemat, să informeze instanța despre schimbarea locuinței, să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa și să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a ICCJ.

Citește și
Lucian Duta
Fostul şef al CNAS Lucian Duţă a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru luare de mită

Instanța a fixat termenul de judecată pentru 29 octombrie 2025, cu citarea inculpatului și asigurarea apărării.

Context juridic complicat

Cazul prezintă aspecte juridice neobișnuite. Cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care l-au condamnat pe Lucian Duță - Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu - au fost excluse de CSM din magistratură în decembrie 2022. Motivul excluderii a fost că au dezvăluit în motivarea de condamnare faptul că doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța au încercat să îl ajute pe Lucian Duță să scape de acuzații. Ulterior, Instanța supremă a anulat decizia CSM de excludere.

Acuzațiile DNA

Lucian Duță a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010-2012, în calitate de președinte al CNAS, a pretins de la reprezentanții a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract semnat și a primit suma totală de 6.300.000 de euro.

Din această sumă, 5.500.000 euro au fost primite prin transferuri bancare, iar 800.000 euro în numerar. Sumele au fost remise fie în numerar în mai multe tranșe, fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile cu conturi bancare deschise în Elveția.

Contractele vizate de corupție

DNA susținea că mita a fost primită în legătură cu încheierea și derularea unui act adițional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea și operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, Duță ar fi primit bani în legătură cu încheierea și derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluției informatice de implementare a Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate și interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.

Sursa: Pro TV

Etichete: CNSAS, suspendare, iccj, lucian duta,

Dată publicare: 17-09-2025 16:48

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“
Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“
Citește și...
Fostul șef CNAS Lucian Duță a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare
Stiri actuale
Fostul șef CNAS Lucian Duță a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare

Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Lucian Duţă a fost condamnat, luni, la şase ani de închisoare pentru luare de mită.

Fostul şef al CNAS Lucian Duţă a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru luare de mită
Stiri actuale
Fostul şef al CNAS Lucian Duţă a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru luare de mită

Lucian Duţă, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la 6 ani închisoare cu executare, fiind acuzat de DNA că a primit o mită de 6,3 milioane euro.

DNA a trimis în judecată un fost șef al CNAS, care ar fi luat mită de 6,3 milioane de euro
Stiri Justitie
DNA a trimis în judecată un fost șef al CNAS, care ar fi luat mită de 6,3 milioane de euro

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru luare de mită în formă continuată.

Lucian Duta, fostul presedinte al CNAS, pus sub control judiciar. Are 10 zile sa depuna cautiunea de 4,5 milioane de lei
Stiri actuale
Lucian Duta, fostul presedinte al CNAS, pus sub control judiciar. Are 10 zile sa depuna cautiunea de 4,5 milioane de lei

Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Lucian Duta este acuzat de luare de mita si pus sub control judiciar pe cautiune, stabilita la 4,5 milioane de lei.

Fostul sef al CNAS Lucian Duta, prins cu 167 km/h pe autostrada Bucuresti-Constanta
Stiri actuale
Fostul sef al CNAS Lucian Duta, prins cu 167 km/h pe autostrada Bucuresti-Constanta

Fostul sef al CNAS Lucian Duta a fost amendat cu 960 de lei, sambata, dupa ce a fost prins conducand cu 167 de kilometri pe ora pe autostrada Bucuresti-Constanta.

Recomandări
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO
Stiri externe
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO

Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat – istorică – a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, relatează Reuters.  

Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii
Stiri actuale
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii

Kremlinul a negat implicarea Rusiei în alegerile din România și a comparat acuzațiile aduse de procurorii români cu cele vehiculate de americani în cazul scrutinului lor din 2016. Odată revenit la putere, Trump le-a respins ca fiind o ”farsă”.  

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump
Stiri actuale
Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată, a ajuns, miercuri, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Septembrie 2025

48:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28