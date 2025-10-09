România, printre primele locuri în Europa la decese provocate de cancerul de col uterin. Rata de vaccinare este scăzută

La fiecare două minute, în lume, o femeie moare de cancer de col uterin. România este fruntașă în ceea ce privește atât numărul de infectări cât și cel al deceselor.

Boala este provocată de virusul HPV și poate fi prevenită prin vaccinare. Însă numărul persoanelor care aleg să se imunizeze este foarte mic. Asta chiar dacă statul oferă acum serul gratuit pentru fetele și băieții care au până în 26 de ani.

Infecția cu HPV este, de regulă, asimptomatică. La fel și leziunile precanceroase la nivelul colului uterin. Din acest motiv, screeningul anual prin testul Babeș-Papanicolau este esențial. În ultimii trei ani, doar la Spitalul Universitar, au fost tratate 246 de paciente cu cancer de col uterin și peste 1.500 de femei cu diferite leziuni precanceroase.

Corespondent Știrile PRO TV: „România are una dintre cele mai mici rate de vaccinare anti HPV din Europa, iar consecințele sunt dramatice. Statisticile arată că 1 din 9 cazuri noi și 1 din 7,5 decese cauzate de cancerul de col uterin și înregistrate în Uniunea Europeană provin din România”.

Tulpinile HPV 16 și 18 sunt cele mai frecvente dintre tipurile high risk detectate și sunt responsabile de majoritatea cancerelor de col uterin.

Monica Mihaela Cîrstoiu, sef secție Obstetrică-Ginecologie III: „În fața unei boli care poate fi prevenită este foarte grav să continuăm cu tratamente agresive, deși prevenția ar trebui să fie în mâna noastră”.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, HPV desemnează un grup de peste 200 de virusuri. Acesta este responsabil și pentru cancere de penis, anus, cavitate bucală sau gât. Toate aceste probleme grave pot fi prevenite prin vaccinare, inclusiv pentru băieți.

Băiat: „Vaccinarea reprezintă cea mai bună prevenție pentru cancerele provocate de infecția cu HPV, atât pentru mine, cât și pentru cei din jurul meu”.

Băiat: „Este o altfel de promovare, publicul vede altfel vaccinarea împotriva virusului papiloma. Este un beneficiu pentru întreaga comunitate”.

dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB: „Încercăm să promovăm această vaccinare și mai mult de atât aici a fost primul centru de vaccinare gratuită împotriva HPV”.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „N-am fost şi nu voi fi niciodată de acord cu vaccinarea obligatorie, dar doresc ca oamenii să aleagă dacă se vaccinează sau nu în cunoștință de cauză, iar pentru asta trebuie să-i informăm corect”.

De la 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva virusului HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare.

