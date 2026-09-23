„Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie. Înscrierile încep la data de 7 octombrie 2026, iar candidaţii îşi pot depune dosarele până la 20 octombrie 2026, la sediile direcţiilor de sănătate publică, conform condiţiilor stabilite", anunţă, miercuri, Ministerul Sănătăţii, conform News.ro.

Sursa citată a precizat că concursul naţional de admitere în Rezidenţiat 2026 este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie şi se va desfăşura atât pe locuri, cât şi pe posturi.

Ediţia din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent şi se va desfăşura simultan în cele şase centre universitare cunoscute: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Examenul de rezidențiat constă într-un test-grilă cu 200 de întrebări

Concursul va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfăşurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici şi bibliografii unice, stabilite la nivel naţional.

„Ministerul Sănătăţii a iniţiat deja consultările cu reprezentanţii celor şase universităţi de medicină şi farmacie, în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru organizare şi desfăşurare unitară", precizează instituţia citată.

Toate informaţiile privind înscrierea şi organizarea concursului naţional de admitere în Rezidenţiat 2026, inclusiv metodologia, tematica şi bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial rezidentiat.ms.ro.