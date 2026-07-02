Mulţi rezidenţi pleacă din spitalele din Capitală pentru că, spune Dr. Dragosloveanu, există un ”feudalism” care nu le permite să acceseze posturi.

„Noi suntem preocupaţi de cercetare, e ca un hobby, dacă vreţi. Pe care reuşim să-l întreţinem cu spitalul, avem nişte reuşite remarcabile pentru banii puţini care se investesc în partea asta, în România. Rezidenţii sunt esenţiali. De ce? Pentru că ei ţin greul. Cum erau imaginile astea cu titanii care ţineau pământul, rezidenţii ţin spitalul, pe umerii lor stă.

Ei nu sunt destul de bine respectaţi, nu se investeşte în chestia asta, acesta e următorul plan pe care vrem să-l facem, eu nu sunt deloc de acord cu politica de acum. Cred că ar trebui investit mult mai mult în ei, devreme. Eu investesc în rezidenţii de la Foişor, în cei pe care i-am prins acum, dar unii dintre ei deja sunt înaintaţi, sunt în anul 5, au terminat, sunt specialişti, cred că dacă aş fi investit mai devreme obţineam performanţe mai mari.

Fără cei tineri nu avem viitor, ori noi nu prea ne-am preocupat de asta, feudalismul din sistemul de sănătate românesc trebuie eradicat complet.

Trebuie să vă gândiţi la un lucru: cei mai mulţi rezidenţi buni care pleacă din România pleacă de la spitalele din Bucureşti. De ce? Pentru că există un feudalism care nu le permite să acceseze posturi, să aibă un loc de muncă, lucrul ăsta la noi nu se va întâmpla, promovez meritocraţia, promovarea prin merite, nu prin criterii că îl cunosc pe x, că îl cunosc pe y, că mă deserveşte pe post de secretară, chestii de genul ăsta, nu.

Cred că cei care coordonează ar trebui să fie mult mai bine verificaţi, mi se pare că e o lejeritate care nu e tolerabilă în sănătate”, a explicat medicul la Medika TV, potrivit News.ro.

Plata personalului

Dr Şerban Dragosloveanu a vorbit şi despre plata personalului din spitale în funcţie de munca prestată. Nu poţi da afară astăzi din sistem pe cei care nu fac nimic, atrage atenţia medicul.

„Nu poţi să primeşti salariu şi să fii dat afară de la stat pentru că nu faci nimic, ori asta mi se pare de noaptea minţii.

Suntem într-o ţară în care vrem să reducem excesul de bani şi în acelaşi timp noi nu putem să dam afară pe unul care nu face nimic, fie că e medic, fie că e portar, fie că e bucătăreasă.

Noi le oferim toate condiţiile, masă, salariu, sunt plătite gărzile, au sporuri, nu am probleme cu gărzile, lumea doreşte să facă.

Greul spitalelor stă pe personalul mediu, administrativ, şi pe spatele rezidenţilor, aceste categorii duc spitalul în spate, sunt şi cei mai defavorizaţi, personalul TESA are salariul de patru ori mai mic decât un medic în condiţiile în care la mine la spital am doamne la administrativ care stau 4-5 ore peste program cu salarii foarte mici şi nu e în regulă asta.

Am ce am cu rezidenţii. Rezidentul face garda, linia a doua, să zicem, da. El nu pleacă din gardă, stă tot timpul acolo, linia 1 nu stă în gardă, când e un caz deosebit, vine şi ajută, întră în sală dacă e cazul, dar volumul de muncă, să stai în picioare atâtea ore, e incomparabil. E mai tânăr, are forţă de muncă, vrea să înveţe, sunt de acord cu asta, dar trebuie să le creem şi lor nişte facilităţi. Banul nu motivează, te motivează mai bine un proiect, o oportunitate, o şansă să te dezvolţi tu decât să-ţi dea unul 10 milioane în plus”, a declarat Dr. Şerban Dragosloveanu la Medika TV.