Pe 2 septembrie a susţinut proba scrisă a Examenului de Disertaţie pentru programul de studii comasat Licenţă şi Master, iar peste două luni va susţine examenul de intrare în Rezidenţiat. Horaţiu spune că încă nu s-a hotărât ce va alege ca specialitate însă vorbeşte despre neurologie, cardiologie şi ATI ca specialităţi preferate.

Decanul Facultăţii de Medicină din cadrul UMF Carol Davila a lansat pentru el, dar şi pentru toţi cei peste 1400 de absolvenţi care au susţinut examenul de Licenţă, câteva întrebări esenţiale, legate de parcursul lor profesional: “Ce medic vrei să devii, Cu ce aşteptări porneşti la drum dar şi Cum vezi viitorul profesiei medicale”.

Horaţiu spune că, din păcate, sistemul de sănătate nu are capacitatea de a prelua toţi absolvenţii, indiferent cât de bine pregătiţi sunt şi că nu sunt aşadar locuri pentru toţi, pentru a se putea angaja.

O parte dintre ei au de gând să plece în străinătate, spune Horaţiu, tocmai pentru că sunt şomeri după ce termină perioada de pregătire în Rezidenţiat.

Ce spune Horaţiu despre dificultatea examenului de Licenţă, după cei 6 ani de studiu la Medicină: "Nu asta e miza cea mai mare"

"A fost în regulă, ca orice alt examen, nu e asta miza cea mai mare, cu toţii ştim asta, peste două luni ne aşteaptă momentul cu adevărat important. Azi a fost un exerciţiu pentru ce o să fie peste două luni, întrebările au fost în regulă, au respectat bibliografia.

Aş vrea să mă îndrept către ceva din zona medicinei interne, cel puţin asta îmi spune inima, dar trebuie să gândesc puţin şi cu capul pentru că multe din specialităţile din zona medicinei interne sunt cu foarte puţină activitate hands on, aşadar m-aş gândi şi spre zona de ATI, dar toate opţiunile sunt pe masă, nu sunt acea persoană care a ştiut de când a intrat la Medicină că asta vrea să facă. Sincer, mă văd făcând foarte multe lucruri dar top 3, ar fi neurologie pe 1, cardiologie pe 2 şi ATI pe 3.

Noi suntem peste 1000 de absolvenţi anul acesta, dacă îi luăm în considerare şi pe studenţii străini ne ducem spre 1500 doar în centrul din Bucureşti. Ori din păcate ţara noastră nu are suficiente resurse pentru a lua toţi aceşti absolvenţi indiferent de cât de bine pregătiţi sunt de a-i pune în spital să înveţe şi apoi să facă treaba şi de unii singuri.

Cred că trebuie reglată situaţia aici, toată lumea e conştientă că nu o să fie loc pentru toţi şi nouă nu ne place să fim şomeri, după 6 ani de facultate şi încă câţiva de Rezidenţiat, aşa că foarte mulţi da, ne gândim să plecăm".

Partea financiară nu mai este principalul motiv pentru care medicii aleg să plece în străinătate, spune Horaţiu. Lipsa perspectivei unui loc de muncă sigur este unul dintre motivele esenţiale care stă la baza deciziei de a pleca. Medicii sunt şomeri după ce termină Rezidenţiatul".

"Sigur, partea financiară e un motiv, dar vă spun că nu e principalul motiv. Medicii sunt şomeri după ce termină Rezidenţiatul, o bună parte dintre ei, posturile din spitale sunt blocate, şi poate ca să reglăm asta ar fi de preferat să nu se mai ajungă în punctul în care să se scoată pe bandă rulantă atâţia absolvenţi, pentru că, eu încă nu, dar părinţii mei au plătit bani, taxe, care se duc către nişte oameni care din păcate nu o să poată să-i ajute înapoi, nu pentru că nu ar vrea, ci doar pentru că nu e loc pentru ei şi asta mi se pare un paradox incredibil".