”Este un proiect pe care mi-l doresc (stagiatura - n.r.), este un proiect pe care am început să-l discut cu universităţile, am început să discut cu anumiţi profesionişti în sănătate, sigur că e încă la în stadiul incipient. Lucrurile nu sunt foarte complicate şi practic noi suntem în următoarea situaţie de absolvenţi. E un lucru rău, da, e o realitate şi introducem undeva la 35-40% din absolvenţi în rezidenţiat. Restul, deşi au diploma de licenţă de medic-doctor, aşa scrie pe diploma unui licenţiat la medicină generală, scrie medic-doctor, cu toate astea el nu poate intra în sistem sub nicio formă, sub nicio formulă. Or, mie nu mi se pare corect, în primul rând, faţă de el, care a învăţat şase ani de zile”, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika TV.

Ce specialitate ar putea obține după master

Ministrul Sănătăţii a precizat că aceştia absolvenţi ar putea face un masterat.

”Nu mi se pare corect nici faţă de sistem. Totuşi, noi am investit şase ani de zile ca el să finalizeze această universitate şi cu toate astea noi nu-l introducem în câmpul muncii (...) Acesti absolvenţi pot efectua un masterat de pregătire profesională, un masterat profesional. Există astfel de masterate pe care să le gestioneze universităţile, de 2 ani sau de 3 ani de zile, aşa numita, cum se cunoştea în trecut, stagiatură, în care el să fie trecut prin mai multe specialităţi, unii UPU, nu ştiu, mai multe ramuri medicale diferite. După ce finalizează acest masterat, el poate primi o diplomă de masterat care îi dă titulatura de medic generalist. Masteratul îi poate oferi această titulatură de medic generalist”, a spus Rogobete.

Ministrul precizează că vor trebui stabilite clar care sunt atribuţiile, ce poate să facă, ce nu poate să facă: ”Apoi poate fi introdus în atestatele de pregătire profesională pe care universităţile le au deja şi poate fi nişat. Medic generalist cu competenţă în laborator, medic generalist cu competenţă în medicină de urgenţă, medic generalist cu competenţă în ambulanţă şi aşa mai departe. Şi el îşi va păstra titlulatura de medic generalist, nu va fi niciodată medic specialist. Dacă vrea să fie medic specialist este obligatoriu să treacă prin rezidenţiat. Deci va fi o nouă categorie de medic generalist cu competenţă în ceva nişat. Eu cred că este o resursă umană absolut necesară pentru sistemul de sănătate din România. Este o practică care se întâmplă şi în alte ţări din Europa şi eu cred că va fi bine primită de ambele părţi”.

În 2025, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi, rămânând neocupate 38 de locuri şi 1 post. Peste 10.000 de candidaţi au susţinut examenul de rezidențiat.

Cele mai multe locuri au fost scoase la medicina de familie. Aproape 650. La cardiologie au fost 189, chirurgie generală a avut 181 de locuri, pediatria 152, iar medicina de urgență - 132. Sunt specialități cu un deficit foarte mare în unitățile sanitare, însă cu toate acestea, spitalele nu au scos foarte multe posturi la concurs.

