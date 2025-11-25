Candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat și-au ales specializările. Câte posturi nu au fost ocupate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat.

Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi şi au rămas neocupate 38 de locuri şi 1 post.

„În aceastǎ searǎ s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat — unul dintre cele mai importante momente pentru viitorul Sănătăţii din România. În total, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi în medicină, medicină dentară şi farmacie — un efort naţional pentru a da şansa fiecărui tânăr să îşi urmeze drumul profesional”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii.

Medicina de familie, în top

Acesta anunţă că în 2025 a fost cel mai mare număr de locuri pentru medicina de familie: o creştere de 25% faţă de anul trecut. La cardiologie au fost 189, chirurgie generală a avut 181 de locuri, pediatria 152, iar medicina de urgență - 132. Sunt specialități cu un deficit foarte mare în unitățile sanitare, însă cu toate acestea, spitalele nu au scos foarte multe posturi la concurs.

„O investiţie directă în prevenţie, în medicina primară şi în accesul pacienţilor la servicii medicale esenţiale. Pentru prima dată după mulţi ani, locurile nu doar că au fost suficiente, dar au şi rămas neocupate: 38 de locuri şi 1 post. O imagine clară a unei generaţii care are libertatea de a alege şi a unui sistem care, în sfârşit, poate oferi opţiuni reale şi corecte pentru începutul carierei medicale”, a mai scris ministrul.

Peste 10.000 de candidați au susținut examenul

Peste 10.000 de candidaţi au susţinut, în 16 noiembrie, concursul de intrare în rezidenţiat, în cinci centre universitare.

La nivel naţional, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi.

Generația nouă este mai atentă la echilibrul dintre viața profesională și cea personală și se îndreaptă către specialități cu un program mai lejer și câștiguri rapide în clinici private.

Și anul acesta, la rezidențiat, locurile pentru dermatologie sau radiologie-imagistică s-au terminat primele și au fost alese de candidați cu punctaje mari.

