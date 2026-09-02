Străinii vor pleca în țările lor. Absolvenții români însă se întorc la învățat pentru rezidențiatul din noiembrie. Apoi, cei mai buni vor fi aleși de spitalele universitare, pentru următorii 3-6 ani de ucenicie.

Mediciniștii primesc diploma de absolvire

Imediat după examenul de licență, câștigătorii au primit diploma și toca de absolvent.

Absolvent: „Un vis este în toca asta.”

Corespondent PROTV: „Ca să obțină dreptul de liberă practică asistată, candidații trebuie să reziste întâi anilor de studenție - 6 la medicină generală, 4-5 la farmacie și asistență socială. Apoi, să depună o dizertație, echivalentă lucrării de licență, care va trece printr-o verificare antiplagiat. Apoi să dea testul-grilă, cu 120 de întrebări cu răspuns multiplu.”

În capitală, sunt licențiați din 40 de țări. 20% au urmat studiile în limba engleză.

Absolvent: „A fost ok, cum mă așteptam. Sunt din Grecia. Voi deveni ginecolog.”

Străinii pleacă înainte de rezidențiat

Străinii aleg să plece înainte de rezidențiat pentru că la noi taxa e destul de mare. În total, un sfert din promoția națională de mediciniști e din București. Adică 1.400.

Cătălin Cârstoiu, decanul Facultății de Medicină U.M.F.: „O să mă întrebați dacă sunt mulți sau sunt puțini, că e la modă această abordare numerică... sunt exact câți trebuie, nu știu în celelalte facultăți... Sunt sub cifra de școlarizare maximă.”

E o trimitere la afirmația premierului cum că școlarizăm prea mulți potențiali doctori, și prea puțini ajung să profeseze în spitalele de stat, în special în orașele mici, unde deficitul de medici este foarte mare.

Rezidențiatul lasă sute de absolvenți pe dinafară

Reprezentanții universităților susțin că problema sunt locurile de la rezidențiat. Anul trecut, din 7.000 de licențiați, 6.000 au trecut cu brio, dar 500 au rămas pe dinafară. Unii s-au angajat în clinici private, în roluri de consultanți, sau asistenți de cercetare, și sunt nevoiți să susțină iar examenul în toamnă. Ministerul Sănătății a anunțat că ia în calcul ca acești absolvenți să fie introduși în sistem ca o nouă categorie de generaliști. Proiectul este încă în lucru.

Cătălina Poiană, Președintele Colegiului Medicilor: „Mai departe este nevoie de integritate și mai departe este nevoie de independență profesională.”