Deși mulți ar putea crede că longevitatea japonezilor s-ar datora geneticii, cercetările arată că, de fapt, stilul de viață al acestora ar fi secretul unei vieți lungi și sănătoase.

Numeroase studii, printre care și renumitul Okinawa Centenarian Study, arată că locuitorii din Okinawa au rate mult mai scăzute de boli cardiovasculare, cancer sau demență comparativ cu populațiile occidentale. Secretul ar fi o combinație dintre o alimentație cât mai naturală, un aport caloric moderat, mișcare zilnică și o viață socială activă, conform orcls.org.

De ce japonezii trăiesc mai mult

Longevitatea japonezilor este strâns legată de câteva principii simple care stau la baza tradițiilor lor. Unul dintre ele este „Hara Hachi Bu”, regula de a mânca doar până la 80% sațietate, adică, să nu se sature complet. Această filozofie îi ajută să evite supraalimentarea, dar și bolile metabolice, potrivit sciencedirect.com. Cercetările privind restricția calorică arată că un aport moderat de calorii reduce inflamația și încetinește procesele de îmbătrânire.

Un alt factor important este activitatea fizică, mișcarea în aer liber. Japonezii merg mult pe jos, folosesc scările și fac tot felul de activități în aer liber, fără a avea neapărat un program intens de antrenament. Grădinăritul este una dintre activitățile emblematice ale acestora. Aceste activități ușoare, dar constante, mențin sănătatea cardiovasculară și mobilitatea chiar și la vârste înaintate.

Relațiile sociale sunt, de asemenea, un element definitoriu. Oamenii din comunitățile japoneze trăiesc în cercuri sociale stabile, se sprijină unii pe alții, iau masa împreună și rămân activi în comunitate mult după vârsta pensionării. Mai mult, în tradiția okinawană, există așa numitele „moai”, grupuri care oferă sprijin financiar și emoțional membrilor, atunci când aceștia trec prin diverse situații delicate. Practic, nu ai cum să rămâi niciodată „singur pe lume”. Studiile despre sănătatea mentală arată că sentimentul de apartenență și sprijinul social scad riscul de depresie și cresc speranța de viață.

Un alt element esențial al longevității japoneze este ikigai, concept care se traduce aproximativ prin „motivul pentru care merită să te trezești dimineața”. Pentru japonezi, ikigai nu este o idee abstractă, ci un stil de viață. Fie că înseamnă o pasiune, un hobby, munca, grija pentru familie sau implicarea în comunitate, acest sentiment al scopului personal aduce stabilitate emoțională, reduce stresul și crește calitatea vieții. Importanța lui este susținută și științific: un studiu amplu, publicat în Psychosomatic Medicine și realizat pe peste 43.000 de adulți în cadrul Ohsaki Cohort Study, a arătat că persoanele care aveau un ikigai, un scop sau o motivație puternică, prezentau un risc mai scăzut de deces pe parcursul perioadei de monitorizare. Cercetătorii au concluzionat că sentimentul de scop personal este un factor protector esențial pentru sănătate și longevitate, la fel de important ca alimentația echilibrată sau activitatea fizică regulată.

Japonezii practică shinrin-yoku (Forest bathing), adică plimbarea conștientă prin pădure, pentru a reduce stresul și a-și echilibra mintea. Studiile realizate în Japonia arată că această practică scade tensiunea arterială, reduce nivelul cortizolului și îmbunătățește starea psihică. Prin practica frecventă de „forest bathing”, corpul și mintea se relaxează, iar sănătatea generală este susținută, contribuind la longevitate.

În Japonia, curățenia înseamnă stare de bine. „Osoji”, ritualul lor de a menține ordinea, pornește de la ideea că un mediu aerisit și organizat te ajută să ai o minte mai calmă. Fără camere aglomerate, fără obiecte inutile și cu multă lumină naturală. Specialiștii spun că un spațiu curat reduce stresul și îmbunătățește concentrarea, iar japonezii fac asta de generații. Mai mult, una dintre cele mai clare dovezi că ordinea este benefică pentru o viață lungă și sănătoasă vine din studiul „Home and the extended‑self: Exploring associations between clutter and wellbeing”, care arată că dezordinea este asociată cu un nivel mai scăzut de „well-being” (fericire, satisfacţie, stare psihică bună.

Somnul este un alt factor care sporește longevitatea japonezilor. Pentru ei, somnul nu este un moft, ci o investiție în sănătate. Mulți dintre ei se culcă și se trezesc la aceeași oră, într-un mediu simplu, fără dezordine și fără ecrane înainte de somn. Iar știința confirmă: un program constant de odihnă reduce inflamația, reglează hormonii și scade riscul de boli cardiovasculare. Cercetările arată că somnul regulat întărește imunitatea și ajută organismul să își păstreze ritmul circadian optim. Concluzia experților este clară: un somn bun, la ore fixe, este unul dintre cele mai simple obiceiuri care ne poate prelungi viața.

Alimentația japoneză: secrete pentru sănătate și longevitate

Dieta tradițională japoneză este considerată una dintre cele mai sănătoase din lume. Este bogată în legume, leguminoase (în special soia), alge marine, pește, cereale integrale și cartofi dulci. Aceste alimente sunt pline de fibre, antioxidanți și acizi grași benefici, protejând inima și sistemul digestiv.

Un alt element esențial sunt alimentele fermentate, precum miso, natto sau legumele murate. Acestea susțin flora intestinală, reduc inflamația și îmbunătățesc imunitatea. Numeroase studii arată că o microbiotă sănătoasă contribuie la prevenirea bolilor cronice, inclusiv diabet, obezitate și probleme cardiovasculare. Spre deosebire de modelul occidental, dieta japoneză conține puțină carne roșie și foarte puține alimente procesate. Porțiile sunt mici, iar mesele sunt echilibrate și bogate în diversitate.

Obiceiurile zilnice care contribuie la o viață lungă și sănătoasă

Iată care sunt cele mai notabile obiceiuri pe care am putea să le împrumutăm de de japonezi, pentru o viață sănătoasă:

- Hara Hachi Bu: Ridică-te de la masă înainte să te saturi.

- Alimentație sănătoasă: Include cât mai multe legume, soia, cereale integrale, pește și alimente fermentate.

- Mișcare naturală: Mergi pe jos, urcă scări, plimbă-te zilnic; activitățile ușoare dar constante mențin sănătatea și mobilitatea.

- Relații sociale solide: Construiește legături apropiate și menține contactul cu oamenii dragi.

- Ikigai: Găsește-ți motivul pentru care te trezești dimineața scopul.

- Forest bathing (shinrin-yoku): Plimbarea conștientă prin pădure

- Osoji, arta de a face curățenie

- Un program de somn stabil

Aceste principii, aplicate consecvent, sunt motivul pentru care Japonia rămâne una dintre cele mai longevive țări din lume.