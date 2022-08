Cât de crezute sunt, de fapt, teoriile conspirației în SUA și cum au evoluat ele în ultimii ani

Având în vedere asocierile dintre teoriile conspirației și multe tendințe nenormative, parlamentarii au cerut politici care să abordeze aceste creșteri. Cu toate acestea, au fost furnizate puține dovezi care să demonstreze faptul că aceste credințe în teoriile conspirației au crescut, de fapt, în timp.

O echipă de cercetători (Adam Enders, Casey Klofstad, Michelle Seelig, Hugo Drochon, Kamal Premaratne și Manohar Murthi) de la universitățile din Miami, Louisville și Nottingham, au realizat un studiu privind cele mai populare teorii ale conspirației și modul în care a evoluat credibilitatea lor de-a lungul timpului. Concluzia? Se pare că aceste teorii, pe cât de "simpatice" par, și-au pierdut din "fani" în ultima perioadă, după cum reiese din acest studiu, intitulat „A crescut încrederea în teoriile conspirației, de-a lungul timpului?”

Ce este o "teorie a conspirației"

O teorie a conspirației este o explicație a evenimentelor sau circumstanțelor trecute, prezente sau viitoare, care citează ca element declanșator un grup mic de oameni puternici care lucrează în secret, în beneficiul lor, împotriva binelui comun și într-un mod care subminează fundamentul.

Profilul adeptului unei teorii ale conspirației

În urma cercetărilor realizate până în prezent, s-a descoperit că teoriile conspirației sunt asociate pozitiv cu comportamente non-normative, inclusiv cu actele criminale și asociate negativ cu comportamente pro-sociale, cum ar fi vaccinarea (în cazul pandemiei de SarsCov2).

Evenimentele recente, cum ar fi alegerea lui Donald Trump, revolta de la Capitoliul S.U.A. și câteva împușcături în masă inspirate de teoria conspirației, au provocat îngrijorare larg răspândită din partea savanților, jurnaliştilor și a publicului de masă cu privire la creșterea conspiraționismului "în masă".

De-a lungul timpului au fost furnizate puține date care să arate că încrederea, la nivelul societății în ansamblu, în teoriile conspirației a crescut deși aparent numărul celor care cred în ele a înregistrat creșteri de la an la an.

În ceea ce privește publicul larg, 73% dintre americani cred că teoriile conspirației sunt în prezent „scăpate de sub control” și 59% sunt de acord că oamenii sunt mai susceptibili acum să creadă teoriile conspirației „comparativ cu acum 25 de ani”.

Aproximativ 77% dintre americani cred că rețelele sociale și Internetul sunt responsabile pentru aceste creșteri. Mulți cercetători sunt de acord și cataloghează teoriile conspirației drept un indicator al unei „crize” moderne, citând în mod similar noile tehnologii de comunicare ca o cauză principală.

În ultimii doi ani, cele mai vehiculate conspirații au fost cele legate de COVID-19.

Printre cele mai cunoscute se numără:

1. Coronavirusul este folosit drept metodă de a-i forța pe americani să se vaccineze cu un vaccin periculos și nenecesar.

2. Bill Gates se află în spatele pandemiei de coronavirus.

3. Coronavirusul este folosit drept mijloc de instalare a unor sisteme de urmărire în corp.

4. Numărul deceselor asociate COVID-19 a fost exagerat.

5. Hidroxiclorhidrina poate preveni sau trata coronavirusul.

6. Tehnologia 5G este responsabilă pentru răspândirea COVID-19.

7. Dacă îți introduci dezinfectant în corp poți preveni infectarea cu SARS-CoV-2.

Cele mai multe dintre acestea au pierdut adepți în 2021, față de anul precedent, însă „Numărul deceselor asociate COVID-19 a fost exagerat” a mai câstigat 7 procente în rândul americanilor, până la o rată de 36%, iar „Hidroxiclorhidrina poate preveni sau trata coronavirusul” și-a păstrat aceeași popularitate, cu o susținere de 18% a americanilor .

Mail mult decât atât, 31% dintre americani considerau, în 2020, că virusul SARS-CoV-2 a fost creat intenționat și 29% credeau că „pandemia de covid-19 a fost prezentată într-un mod exagerat pentru a afecta mandatul președintelui Donald Tump”. Cele două teorii au pierdut doar 4 procente din și respectiv 1 procent în 2021.



Teorii ale conspirației care au câștigat mai mulți „fani”



Cea mai populară teorie a conspirației și singura care a câștigat 10 procente în 2020, față de 23% în 2019, este cea conform căreia „oamenii au luat contact cu extratereștrii și acest fapt a fost ascuns în mod deliberat publicului”.

Apoi, pe locul al doilea, se află „Guvernul SUA a vrut să asasineze vedetele care au dorit să răspândească un mesaj de contracultură pe care autoritățile nu îl aprobau.” Printre aceștia sunt amintiți John Lenon, Kurt Cobain, Tupac Shakur și alții. Teoria a câștigat 7 procente în 2020, ajungând de la 12%, la 20%.

Pe locurile al treilea și al patrulea, se numără, „Miliardarul Soroș se află în spatele unui complot pentru a destabiliza Guvernul SUA, pentru a controla media și pentru a controla întreaga lume” și „În spatele asasinării lui John F. Kennedy se află mai multe persoane”. Cele două teorii au câstigat 6% și respectiv 5% în 2020. Mai mult decât atât, dezinformarea cu privire la asinarea fostului președinte american se bucură de susținerea a 50% dintre americani.

Pe locurile 5 și 6 sunt „Industria farmaceutică complotează cu industria medicală pentru a crea boli și a face profit” și „Guvernul a orchestrat și falsificat misiunile pe Lună ale Apollo”. Acestea au primit 5% și respectiv 4%, față de 2019, când aveau 15% și 6%.

Conspirațiile care au primit cei mai puțini adepți sunt:

„Mass-Media sau Guvernul adaugă tehnologie secretă folosită pentru controlul minții în semnalul TV”, cu un plus de doar 2%, care se adaugă la cele 15 procente din 2019;

„Guvernul pune Fluor în rezerva de apă din alte scopuri, mult mai sinistre decât cele medicale”, a adăugat tot 2 procente la totalul de 9%, din 2019;

„Guvernul ascunde informații privind existența OZN-urilor și vizitelor extratereștrilor pe Pământ”, cu 1%, adăugat la totalul de 49%, din 2019;

„Hilary Clinton a conspirat pentru a furniza Rusiei materiale nucleare”, cu 1%, adăugat la totalul de 28%, din 2019;

„Guvernul vrea să schimbe becurile flourescente compacte pentru că luminal or îi face pe oameni să fie mai obedienți și mai ușor de controlat”, cu 1%, adăugat la totalul de 11%, din 2019.

Teorii ale conspirației care au pierdut adepți

La polul opus, sunt și teorii care au pierdut „fani”. Pe primul loc se află ideea conform căreia „Președintele Franklin D. Roosevelt știa despre planurile Japoniei de a bombarda Pearl Harbor, dar nu a făcut nimic în acest sens pentru că voia să aibă o scuză pentru a implica Statele Unite de cealaltă parte a aliaților în război”, cu o pierdere de 12% din totalul de 31%, avut în 2019.

Pe locul al doilea, cu -9% din 25% în 2019, se află „Oamenii ascund adevărul cu privire la atacul armat de la <Sandy Hook Elementary >” pentru avantaje politice”.

Apoi, cu pierderi de 6 procente, sunt „Donald Trump a complotat cu Rusia pentru a câstiga alegerile din 2016” și „Osama Bin Laden este în viață”, dintr-un total de 41% și respectiv 11% în 2019.

Mai multe date privind evoluția conspiirațiilor pot fi consultate în imaginea atașată mai jos (în limba engleză).

Cele mai multe teorii ale conspirației din SUA se referă la: guvernele străine, masoni, organizații internaționale, comuniști, corporatiști, democrați, liberali și țări străine.

Cele mai populare teorii vehiculate în Europa sunt cele referitoare la: virusul HIV, contactul cu extratereștrii, controlul lumii, încălzirea globală, ascunderea imigranților și negarea Holocaustului.

Cu toate acestea, studiul nu prezintă dovezi care să susțină că încrederea în teoriile conspirației sau gândirea generalizată a conspirației au crescut în timpul erei internetului/rețelelor sociale

În schimb, datele arată că internetul poate fi mai puțin ospitalier cu teoriile conspirației decât se presupune, după cum au concluzionat autorii studiului.

Dată publicare: 01-08-2022 16:52