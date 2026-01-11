Zi de foc pentru salvamontiști. Turiști au rămas blocați pe munte în Hunedoara. Câte intervenții au avut loc în 24 de ore

Salvamontiştii din Hunedoara intervin duminică dimineaţă pentru recuperarea unor turişti care au rămas blocaţi pe munte.

„Acţiune de recuperare în derulare a salvamontiştilor hunedoreni în zona Cătunului Ticera din nordul Judeţului Hunedoara”, anunţă Salvamont Hunedoara.

Ei precizează că o echipă de salvatori montani a Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Hunedoara s-a constituit la solicitarea ISU că suport şi se deplasează în zonă cu o autoutilitară salvamont şi cu un ATV senilat.

„Se pare că un grup de turişti a rămas blocat în zona montană şi au nevoie de ajutor suplimentar”, relatează salvamontiştii.

Număr ingrijorător de mare de evenimente montane

Dispeceratul naţional Salvamont anunţă duminică un număr ingrijorător de mare de evenimente montane şi un record nedorit al acestui sezon de iarnă înregistrat în ultimele 24 de ore, în condiţiile în care au fost înregistrate 121 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, 123 de persoane fiind salvate.

„Zi de foc pentru salvamontiştii din întreaga ţară solicităţi să intervină la un număr îngrijorător de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarnă. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, transmite Dispeceratul Naţional Salvamont.

Cele mai multe apeluri, 18, s-au înregistrat la Salvamont Voineasa. Câte 17 apeluri au fost primite de salvamontiştii din Cluj şi Maramureş, iar 13, de Salvamont Municipiul Braşov şi 9, de Salvamont Judeţul Braşov.

În cazul acestor intervenţii au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 61 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşini personale.

S-au primit şi 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, este mesajul salvamontiştilor.

