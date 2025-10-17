Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

Stiri actuale
17-10-2025 | 21:35
flavia grosan
Facebook/ Andrei Rosu

Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea, cunoscută în spațiul public pentru declarațiile sale controversate, este internată în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Oradea, spun sursele Știrilor ProTV.

autor
Claudia Alionescu,  Liliana Curea

Este în comă profundă, intubată și ventilată mecanic, în urma unui stop cardiorespirator suferit joi noapte, au mai precizat sursele.

Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire, mai adaugă sursele Știrilor ProTV.

Doctorița a fost diagnostiată cu cancer în urmă cu câțiva ani și chiar dacă a făcut mai multe tratamente, inclusiv imunoterapie, boala a evoluat și a ajuns să aibă metastaze.

Flavia Groșan era cercetată de Colegiul Medicilor Oradea, după ce, în luna august a avut o postare pe rețelele sociale, în care spunea că:

Citește și
flavia grosan
Doctorița care a răspândit un fake news despre vaccinare se dezice acum de ”inepțiile” sale. Reacția Colegiului Medicilor

"Am tratat zeci de mii de oameni în cariera mea profesională. De la buburuze la seniori de peste 90 de ani. Dar niciodată n-am folosit paracetamolul. Știința? Poate. Intuiție, sigur".

Instituția considera aceste afirmații drept "inepții grave fără fundament științific''.

Afirmațiile controversate ale lui Donald Trump despre paracetamol și autism

Declarațiile ei erau făcute în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, afirmase că paracetamolul provoacă autism, contrar dovezilor științifice certe care nu au stabilit nicio legătură între acest medicament generic extrem de folosit în lume și tulburarea de spectru autist.

Pe 21 octombrie urma să se întrunească și Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Oradea pentru a lua o decizie în ceea ce privește sancționarea doctoriței Groșan.

De altfel, aceasta nu a fost singura abatere a medicului din Bihor.

Încă din pandemia de COVID 19 ea a ieșit în spațiul public cu teorii controversate legate de protocoale medicale COVID, vaccinuri și tratamente neconvenționale.

Un nou punct de atracție a apărut în Oradea. Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă”

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, oradea, coma, flavia groșan,

Dată publicare: 17-10-2025 21:32

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
Dr. Flavia Groşan, sub anchetă disciplinară: acuzații de fake news privind vaccinurile și declarații noi despre tratamente
Stiri actuale
Dr. Flavia Groşan, sub anchetă disciplinară: acuzații de fake news privind vaccinurile și declarații noi despre tratamente

Colegiul Medicilor din România a precizat, miercuri, că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, declanşată după ce aceasta a postat un fake news este în desfăşurare, fiind aşteptat un punct de vedere din partea medicului.

Doctorița care a răspândit un fake news despre vaccinare se dezice acum de ”inepțiile” sale. Reacția Colegiului Medicilor
Stiri Sanatate
Doctorița care a răspândit un fake news despre vaccinare se dezice acum de ”inepțiile” sale. Reacția Colegiului Medicilor

Dr. Flavia Groșan, care a distribuit un fake news despre vaccinurile anti-Covid, a declarat că se dezice de afirmațiile false promovate, despre care descoperă acum că nu au ”argumente științifice”. Groșan este cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor.

”Fenomenul Flavia Groșan”. Unii pacienți Covid-19, în stare gravă, refuză oxigenul
Stiri Sociale
”Fenomenul Flavia Groșan”. Unii pacienți Covid-19, în stare gravă, refuză oxigenul

Afirmațiile publice ale medicului Flavia Groşan cauzează probleme în unele spitale din Oradea. Unii pacienţi, aflați în stare gravă, refuză oxigenoterapia pentru că doctorița a afirmat că ar provoca edeme cerebrale.

Medicul care a spus că a tratat 1.000 de bolnavi de Covid “fără spitalizare” nu va fi sancționat
Stiri actuale
Medicul care a spus că a tratat 1.000 de bolnavi de Covid “fără spitalizare” nu va fi sancționat

Medicul orădean Flavia Groşan, care a afirmat că tratează bolnavi de COVID-19 după scheme de tratament proprii, nu va fi sancționată de către Colegiul Medicilor.

Recomandări
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Stiri actuale
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc
Stiri Economice
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”
Stiri externe
Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Octombrie 2025

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28