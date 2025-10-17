Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea, cunoscută în spațiul public pentru declarațiile sale controversate, este internată în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Oradea, spun sursele Știrilor ProTV.

Este în comă profundă, intubată și ventilată mecanic, în urma unui stop cardiorespirator suferit joi noapte, au mai precizat sursele.

Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire, mai adaugă sursele Știrilor ProTV.

Doctorița a fost diagnostiată cu cancer în urmă cu câțiva ani și chiar dacă a făcut mai multe tratamente, inclusiv imunoterapie, boala a evoluat și a ajuns să aibă metastaze.

Flavia Groșan era cercetată de Colegiul Medicilor Oradea, după ce, în luna august a avut o postare pe rețelele sociale, în care spunea că:

"Am tratat zeci de mii de oameni în cariera mea profesională. De la buburuze la seniori de peste 90 de ani. Dar niciodată n-am folosit paracetamolul. Știința? Poate. Intuiție, sigur".

Instituția considera aceste afirmații drept "inepții grave fără fundament științific''.

Afirmațiile controversate ale lui Donald Trump despre paracetamol și autism

Declarațiile ei erau făcute în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, afirmase că paracetamolul provoacă autism, contrar dovezilor științifice certe care nu au stabilit nicio legătură între acest medicament generic extrem de folosit în lume și tulburarea de spectru autist.

Pe 21 octombrie urma să se întrunească și Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Oradea pentru a lua o decizie în ceea ce privește sancționarea doctoriței Groșan.

De altfel, aceasta nu a fost singura abatere a medicului din Bihor.

Încă din pandemia de COVID 19 ea a ieșit în spațiul public cu teorii controversate legate de protocoale medicale COVID, vaccinuri și tratamente neconvenționale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













