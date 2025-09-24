Dr. Flavia Groşan, sub anchetă disciplinară: acuzații de fake news privind vaccinurile și declarații noi despre tratamente

Colegiul Medicilor din România a precizat, miercuri, că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, declanşată după ce aceasta a postat un fake news este în desfăşurare, fiind aşteptat un punct de vedere din partea medicului.

”În cazul în care nu se primeşte răspuns de la dr. Flavia Groşan în termenul prevăzut, dosarul se va trimite la Comisia de Disciplină, unde va fi audiată”, a arătat Colegiul Medicilor. Acum, Groşan a susţinut, într-o nouă postare pe Facebook, că nu a prescris niciodată paracetamol: ”Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”.

”Vă informăm că, la acest moment, există o anchetă disciplinară în curs în ceea ce o priveşte pe doamna dr. Flavia Groşan. Astfel, în data de 25.08.2025, Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanşarea anchetei disciplinare împotriva doamnei dr. Flavia Groşan, medic primar pneumolog, membru C.M. Bihor, din cauza încălcării grave a Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România, în urma unor informaţii prezentate pe contul de socializare al dr. Flavia Groşan”, a transmis Colegiul Medicilor, miercuri, într-un comunicat de presă.

Astfel, în 3 septembrie a fost întrunită Comisia de Jurisdicţie Profesională a Colegiului Medicilor Bihor, coordonată de prof. univ. dr. Camelia Buhaş, medic primar medicină legală, care a decis, în temeiul art. 22 din

Regulamentul privind desfăşurarea anchetei disciplinare, obţinerea unui punct de vedere de la dr. Flavia Groşan legat de informaţiile postate pe reţelele de socializare, ”informaţii care reprezintă erori grave fără nicio fundamentare ştiinţifică, ce contrazic dovezile medicale existente şi sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populaţiei”.

Potrivit sursei citate, s-a solicitat ca termenul de răspuns să fie de 30 de zile, termen ce se scurge din 5 septembrie.

”Până în acest moment, nu s-a primit răspuns. Menţionăm că, după primirea punctului de vedere al dr. Flavia Groşan, precum şi a Referatului de specialitate redactat de expertul numit în dosar, conform Regulamentului de funcţionare şi a Statutului C.M.R., dosarul disciplinar va fi înaintat către Comisia de Disciplină teritorială a Colegiului Medicilor Bihor, care va decide rezultatul anchetei. În cazul în care nu se primeşte răspuns de la dr. Flavia Groşan în termenul prevăzut, dosarul se va trimite la Comisia de Disciplină, unde va fi audiată (audierea fiind obligatorie, conform Regulamentului)”, scrie în comunicat.

Colegiul Medicilor din România reafirmă, în document, ”angajamentul ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice şi a eticii medicale”.

”Informaţiile pe teme medicale, lansate de un medic în spaţiul public, trebuie să respecte prevederile Codului

deontologic, să fie clare, fără echivoc, bazate pe dovezi ştiinţifice”, se arată în comunicatul semnat de conf. univ. Carmen Pantiş, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor.

