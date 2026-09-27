Acesta e motivul pentru care, indiferent de vârstă, în octombrie, e bine să faceți vaccinul antigripal. Este recomandat inclusiv femeilor însărcinate.

Inflamație acută în tot organismul determină gripa. Pe de altă parte, bolile cardiovasculare înseamnă de asemenea inflamație generalizată, ne explică medicul cardiolog Gabriela Răileanu.

Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Pacienții care au depuneri de plăci la nivelul vaselor, când au virusul gripal, riscul în prima săptămână a infecției, riscul de infarct sau evenimente cardiovasculare crește de șase ori din cauza inflamației generalizate, care poate duce la ruperea plăcilor. Pe o plagă ruptă, apare cheag”.

Și apoi apare infarctul sau AVC-ul.

Prezența virusului gripal face ca sângele să se coaguleze mai rapid și va produce mai multe cheaguri. Este un mecanism de apărare în infecție, dar devine periculos din nou pentru sistemul cardiovascular.

Ne uităm direct la inimă. În timp ce aveți febră, crește necesarul de oxigen al mușchiului cardiac, apare dezechilibru între necesarul inimii și consumul acesteia, un alt motiv de evenimente cardiovasculare nedorite. Dar mușchiul inimii însă poate fi atacat direct de virusul gripal:

Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Așa cum afectează celulele respiratorii, la unii pacienți poate să afecteze celulele miocardice și apare o miocardită. Aceasta înseamnă distrugerea țintită a celulelor musculare de la nivelul inimii de bacterii, virusuri”.

Ibuprofenul e util pentru calmarea oricăror dureri, dar și împotriva febrei. E folosit drept simptomatic în viroze, crește tensiunea și duce la salturi de hipertensiune.

Corespondent Pro TV: „De aceea, ne spun medicii, dacă aveți hipertensiune, adică o boală cronică, vaccinarea antigripală devine obligatorie. Prin vaccinare nu veți face boala. Cascada de inflamație din gripă destabilizează de fapt orice boală cronică”.

Ne explică medicul imunolog, Brîndușa Petruțescu, ce se întâmplă și dacă aveți o alergie, o altă boală cronică. Alergiile netratate, de asemenea, cresc riscul cardiovacular.

Brîndușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Prezența virusului în organism determină o reacție, activează sistemul imunitar, se eliberează o gramadă de mediatori și simptomele legate de expunerea la alergem se amplifică”.

Vă vaccinați antigripal în fiecare an, nu faceți gripă. După vaccinare sunt necesare 2 săptămâni până la dobândirea titrului de anticorpi protectori. După cele 2 săptămâni, sunteți protejați. Vaccinul antigripal se face, ideal, în octombrie. Și este a patra linie de prevenție cardio-vasculară.