Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit.

Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la un medic specialist care are contract cu casa de asigurări de sănătate și este gratuit pentru copiii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnici peste 65 de ani.

Adulții între 45 de ani și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%.

Copiii care se vaccinează pentru prima dată au nevoie de două doze

Copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă.

Pentru sezonul 2026-2027, Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Europeană pentru Medicamente au recomandat o formulă trivalentă a vaccinului, care include două tulpini de virus gripal A și o tulpină de tip B.

După administrarea serului, organismul are nevoie de o perioadă de două săptămâni pentru a dezvolta anticorpi, așa că este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă de la data de 1 octombrie.

Gripa este o afecțiune care, din păcate, în anumite cazuri, poate duce și la deces, tocmai de aceea este recomandat să ne imunizăm.