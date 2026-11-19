Liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii - SUA, China și Rusia - poartă discuții, pentru prima dată, pe fondul conflictelor globale și tensiunilor comerciale în oraşul Shenzhen, din sudul Chinei.

LIVE UPDATE. Liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii - SUA, China și Rusia - au început discuțiile