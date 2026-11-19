Metoda folosește tehnologia ARN mesager (ARNm) pentru a determina celulele din nas să producă o proteină importantă pentru sănătatea creierului.
Studiul, publicat în revista Advanced Science, a fost realizat de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia. Noua metodă ar putea permite administrarea unor tratamente direct către creier, ocolind bariera hemato-encefalică, structura care împiedică multe substanțe să pătrundă din sânge în țesutul cerebral, scrie Science Alert.
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