Obiceiurile care îi ajută pe copii să mănânce mai multe legume pe parcursul vieții

Copilul le împinge la marginea farfuriei, spune că nu îi plac înainte să guste sau acceptă doar câteva alimente cunoscute. De multe ori, refuzul nu ține de încăpățânare, ci de felul în care copiii descoperă gusturile, texturile și culorile noi. Copiii pot învăța să accepte legumele treptat, prin obiceiuri simple, răbdare și exemple bune în familie. Iată ce ajută cu adevărat.

De ce resping copiii legumele în mod natural și cum îi pot ajuta părinții să le accepte

Copiii nu resping legumele doar pentru că sunt încăpățânați sau pentru că vor să își testeze părinții. De multe ori, reacția lor are legătură cu felul în care simt gustul, mirosul, textura și noutatea unui aliment. Pentru un adult, o legumă poate părea banală, dar pentru un copil poate fi ceva intens, greu de înțeles sau pur și simplu neplăcut la prima întâlnire.

Unele legume, mai ales cele verzi sau cele crucifere, pot avea un gust ușor amar. Copiii pot simți această amăreală mai puternic decât adulții, iar de aici apare refuzul. Broccoli, spanacul, varza de Bruxelles sau alte legume asemănătoare pot avea pentru ei un gust mult mai apăsător decât ne-am imagina noi. Din acest motiv, reacția copilului nu trebuie privită automat ca un moft făcut intenționat.

Cercetările despre alimentația copiilor arată că felul în care aceștia reacționează la gustul amar și la legume poate fi influențat de diferențe individuale, inclusiv de factori genetici. Cu alte cuvinte, unii copii pot fi mai sensibili la anumite gusturi decât alții. Asta nu înseamnă că nu vor accepta niciodată legumele, ci că au nevoie de mai mult timp, de răbdare și de expuneri repetate, notează National Library of Medicine.

La vârste mici apare și ceea ce specialiștii numesc neofobie alimentară, adică teama sau refuzul de a încerca alimente noi. Pentru un adult, o legumă nouă poate fi doar o garnitură diferită. Pentru un copil, însă, poate fi ceva complet necunoscut, cu o culoare ciudată, un miros puternic sau o textură pe care nu știe cum să o accepte. De aceea, mulți copii preferă alimentele familiare, cu gust previzibil. Pastele, pâinea, cartofii sau lactatele pot fi mai ușor de acceptat tocmai pentru că sunt cunoscute. Copilul știe la ce să se aștepte, iar masa nu mai pare o experiență nouă sau greu de controlat.

Refuzul unui aliment nu înseamnă automat că acel copil nu va mânca niciodată legume. De multe ori, înseamnă doar că are nevoie de timp ca alimentul respectiv să nu i se mai pară străin. Acceptarea alimentelor noi crește, de obicei, prin expuneri repetate, într-un mediu calm și fără presiune. Cu cât copilul vede mai des alimentul în farfurie, fără să fie obligat să îl mănânce, cu atât acesta poate deveni mai familiar.

Un alt motiv pentru care copiii resping legumele ține de textură. Uneori, copilul nu refuză leguma în sine, ci felul în care se simte aceasta în gură. Poate respinge morcovul fiert, dar îl poate accepta crud, tăiat bastonașe. Poate refuza dovlecelul moale, dar poate mânca aceeași legumă într-o supă cremă sau într-o chifteluță la cuptor. Pentru copii, textura contează uneori la fel de mult ca gustul. Dacă un aliment este prea moale, prea fibros, prea lipicios sau se simte neplăcut în gură, copilul îl poate respinge imediat. De multe ori, nici nu știe să explice exact ce îl deranjează. Spune doar că nu îi place, iar părintele poate crede că refuză leguma din principiu.

Din acest motiv, nu este întotdeauna suficient să spui „nu îi place broccoli”. Uneori, copilului nu îi place doar felul în care a fost gătit sau prezentat acel broccoli. Poate îl acceptă mai bine copt, într-o supă cremă, amestecat într-o omletă sau pus într-o formă mai ușor de mâncat. Schimbarea texturii poate face diferența între un refuz total și o încercare timidă.

Preferințele copiilor se formează treptat. Un aliment refuzat azi poate fi acceptat peste câteva săptămâni, dacă este oferit din nou, în cantitate mică și fără luptă la masă. De aceea, un refuz nu trebuie văzut ca un verdict definitiv. Copilul poate avea nevoie de mai multe întâlniri cu același aliment până să fie dispus măcar să îl guste. Un copil mic poate avea nevoie de mai multe expuneri înainte să accepte un aliment nou. Asta înseamnă că simpla prezență a legumei în farfurie poate fi un pas util, chiar dacă la început nu o mănâncă. Copilul o vede, o miroase, poate o atinge și se obișnuiește treptat cu ea. Pentru un adult, acest proces pare lent, dar pentru copil poate fi exact ritmul de care are nevoie.

Cum influențează comportamentul părinților preferințele alimentare ale copilului

Comportamentul părinților are un rol mare în felul în care copilul se raportează la mâncare, dar asta nu înseamnă că părinții sunt vinovați pentru fiecare refuz. Unele tendințe alimentare au și o componentă biologică sau genetică. Sunt copii care acceptă mai ușor gusturi noi și copii care au nevoie de mai mult timp pentru aceeași schimbare. Unele studii arată că mofturile alimentare pot fi influențate puternic de factori genetici, de la vârsta mică până spre adolescență. Totuși, mediul de acasă contează în continuare. Contează ce vede copilul la masă, cum vorbesc adulții despre mâncare, cât de des apar alimentele variate în farfurie și câtă presiune există în jurul lor.

Așadar, părintele nu controlează totul, dar poate crea un cadru mai bun. Copilul are nevoie să vadă legumele ca pe o parte normală a mesei, nu ca pe o probă pe care trebuie să o treacă. Când mâncarea apare firesc, fără tensiune, copilul are mai multe șanse să se apropie treptat de ea. Copiii învață foarte mult prin imitație. Dacă văd că părinții mănâncă legume firesc, fără să facă din asta un spectacol și fără să le prezinte ca pe o pedeapsă, sunt mai multe șanse să le accepte și ei în timp. Pentru un copil, exemplul din familie cântărește mai mult decât o explicație lungă despre sănătate.

Nu ajută foarte mult ca părintele să spună „mănâncă legumele, că sunt sănătoase”, dacă el însuși le ocolește mereu sau le pune doar în farfuria copilului. Copilul observă aceste lucruri. Dacă vede că adulții mănâncă aceleași alimente, fără presiune și fără comentarii negative, legumele pot deveni treptat ceva normal. Mesele în familie pot ajuta tocmai din acest motiv. Copilul vede cum mănâncă ceilalți, vede că legumele apar în farfuria tuturor și poate deveni curios. Nu este nevoie ca părintele să insiste de fiecare dată. Uneori, simplul fapt că adultul mănâncă liniștit aceeași mâncare este un mesaj mai puternic decât orice discurs.

Contează mult și tonul de la masă. Când copilul este forțat, certat, păcălit sau rușinat pentru că nu mănâncă, legumele pot ajunge să fie asociate cu stresul. În loc să devină ceva normal, ele devin „mâncarea pentru care mă ceartă mama” sau „lucrul pe care trebuie să îl înghit ca să scap”. O abordare mai calmă ajută mai mult decât presiunea constantă. Copilul poate fi încurajat prin porții mici, varietate și răbdare. Dacă vede o bucățică de legumă lângă alimentele pe care deja le acceptă, fără să fie obligat să o mănânce, poate deveni mai deschis în timp. Dacă este presat la fiecare masă, poate refuza și mai puternic.