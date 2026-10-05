Brian Oerding, președintele Six Flags Magic Mountain, a anunțat într-o postare pe blog că montagne russe-ul X2 a „trecut în mod constant cu succes numeroase teste de siguranță”, însă compania a decis să închidă atracția „pentru că este lucrul corect de făcut”.

El a adăugat: „Siguranța atracțiilor este un pilon fundamental al afacerii noastre, iar atunci când vedem că încrederea oaspeților este afectată, luăm acest lucru în serios.”

Accidente ascunse mai mult de un deceniu

Acuzațiile potrivit cărora montagne russe-ul ar fi provocat răni pasagerilor datează de mai bine de un deceniu, însă problemele au rămas în mare parte ascunse până la investigația CNN de luna trecută. Aceasta a documentat mai mult de o duzină de cazuri de răni grave și spitalizări asociate cu atracția, inclusiv cel puțin două decese.

Cel mai recent, două femei au ajuns în aceeași cameră de urgență din Santa Clarita cu leziuni cerebrale după ce au mers în X2 la doar șase zile distanță, în luna iulie. Atracția fusese închisă temporar la o zi după accidentarea celei de-a doua femei.

Săptămâna trecută, avocații au organizat o conferință de presă în cadrul căreia au anunțat că peste 100 de noi victime s-au prezentat, susținând că au suferit leziuni cerebrale de diferite grade după ce au mers în X2 doar în ultimii doi ani.

Atracția care funcționa de aproape două decenii

X2 a fost principala atracție a parcului Six Flags Magic Mountain din sudul Californiei timp de aproape 20 de ani și a atras pasionați de montagne russe din întreaga lume datorită așa-numitei sale caracteristici de „a patra dimensiune”.

Scaunele se pot roti 360 de grade în jurul șinei, iar trenurile ating viteze de aproximativ 129 km/h, într-o cursă care durează aproximativ două minute.

În trei procese intentate săptămâna trecută, trei persoane care au suferit răni care le-au pus viața în pericol în acest an susțin că oficialii Six Flags știau de mult timp despre presupusele pericole ale atracției și nu ar fi trebuit să permită funcționarea acesteia.

Printre victime se află Naomi Greer-Wilkinson, în vârstă de 26 de ani, care se află în continuare în comă.

Greer-Wilkinson s-a urcat în atracție la șase zile după ce o altă femeie, Pamela Guillen, și-a pierdut cunoștința după ce a coborât din montagne russe și a fost transportată de urgență pentru o intervenție chirurgicală la creier.

„Este o măsură care trebuia luată de mult timp”, au declarat părinții lui Greer-Wilkinson pentru CNN. „Six Flags știa de ani de zile că X2 punea oamenii în pericol grav și a ales să continue să se joace cu viețile lor. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple cu mult înainte ca Naomi să sufere leziuni cerebrale, dar suntem bucuroși să aflăm că, în sfârșit, nicio altă fiică sau soră nu va mai fi rănită vreodată în această atracție.”

O victimă a trebuit să învețe din nou să meargă și să vorbească

Pamela Guillen a fost externată din spital, însă a povestit anterior pentru CNN că a trebuit să învețe din nou să vorbească și să meargă după accident. Ea a spus că încă se confruntă cu dureri de cap severe și cu „ceață cerebrală” și că are nevoie de medicamente pentru a preveni convulsiile.

„Sunt ușurată că X2 se închide definitiv”, a declarat ea marți pentru CNN. „Nu ar fi trebuit să fiu rănită niciodată și nici ceilalți nu ar fi trebuit să fie răniți. … Sper, de asemenea, că Six Flags va introduce măsuri mai bune de siguranță și inspecție în toate parcurile și la toate atracțiile sale.”

Familia lui Christopher Hawley, în vârstă de 22 de ani, care a murit în urma unei leziuni cerebrale traumatice la câteva ore după ce a mers în X2, în urmă cu patru ani, a cerut timp de ani de zile închiderea atracției.

Neurochirurgii care l-au tratat pe Hawley au comparat leziunile sale cu cele întâlnite în cazurile de „sindrom al bebelușului scuturat”. Medicul legist a stabilit că moartea sa a fost provocată de un traumatism cranian produs de „un accident în cadrul unei atracții de parc”, potrivit raportului medico-legal.

Timothy Loranger, unul dintre avocații familiei Hawley, a declarat pentru CNN că a preluat recent și alte cazuri în care clienții susțin că au fost răniți de montagne russe. Printre aceștia se află familia unui tânăr despre care avocații afirmă că a murit după ce s-a urcat în X2 la sfârșitul anului 2025.