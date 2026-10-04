Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a publicat Ghidul Solicitantului pentru un nou apel de proiecte destinat regiunii Bucureşti-Ilfov, scrie Agerpres.

MIPE finanțează centre pentru tratarea adicțiilor

Astfel, se finanţează: construirea, extinderea, modernizarea sau reabilitarea spaţiilor medicale; dotarea cu echipamente medicale şi echipamente pentru digitalizare; înfiinţarea sau modernizarea centrelor de sănătate mintală pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor.

Bugetul total al apelului este de 2,26 milioane de euro, iar valoarea finanţării pentru un proiect poate fi cuprinsă între 200.001 şi 753.291 de euro.

Sistemul informatic a permis depunerea de proiecte începând cu 28 septembrie şi se va închide la 28 octombrie 2026, ora 17.00.

Finanţarea este destinată unităţilor sanitare publice cu paturi şi autorităţilor şi instituţiilor publice care deţin sau administrează infrastructura necesară pentru aceste centre.