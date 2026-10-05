Litoralul românesc se extinde din nou în două stațiuni. O nouă plajă de trei kilometri va apărea între Saturn și Mangalia

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Pe litoral a început din nou lărgirea plajelor. De această dată se lucrează între Saturn și Mangalia.

autor
Yvette Mîrza

Pe litoral a început din nou lărgirea plajelor. De această dată se lucrează între Saturn și Mangalia.

Se măresc plajele și în 2 Mai și Costinești. În total, vom avea peste 600 de hectare de nisip.

Între Saturn și Mangalia va răsări curând o nouă plajă. Pentru asta se lucrează intens. O navă aspiră nisip de pe fundul mării de la 26 de metri adâncime și, printr-o conductă de peste 1 km, îl pompează la mal. Apoi utilajele îl netezesc.

Marius Stamat – manager de proiect:Vor fi înnisipați cam 3 km de plajă. În jur de 30 de hectare în total, plaja va avea aproximativ 100 de metri."

Nisipul va umple o zonă unde plaja era foarte îngustă între Saturn și portul turistic Mangalia. Lucrările costă peste 340 de milioane de lei, 85% fonduri europene.

Domn: „Era piatră pur și simplu, apa era până aici."

Lucrările refac ecosistemul marin

Paul Foleanu – primar Mangalia: „Era un mal abrupt, era protejat cu stabilopozi, acum vom avea o plajă enormă."

Corespondent PROTV:După finalizarea înnisipării, constructorii vor trece la refacerea ecosistemului marin. La adâncimi de 2,5 – 5 metri, vor planta iarbă de mare pentru a crea habitate noi pentru căluți de mare, pești, crabi și midii."

În câteva săptămâni, constructorul se va muta la 2 Mai. Acolo vor fi amenajate 17 hectare de plajă nouă, de la digul portului Mangalia–2 Mai spre Vama Veche.

Costinești primește plajă nouă

Apoi urmează Costinești. Stațiunea va câștiga 25 de hectare de plajă nouă. De la Epavă până la canalul de descărcare a lacului.

Nicușor Buzgaru – director tehnic ABA Dobrogea Litoral: „Discutăm de aproximativ 60 de hectare de plaje noi, lățimea medie va fi de 100 de metri, durata proiectului este de 50 de ani, vrem și peste 50 de ani să mai găsim acolo un volum de nisip."

Aurelian Marin – operator turism:În ultimii ani cererea a fost foarte mare pentru sud, evident că anul acesta unde am avut plaje înnisipate la Neptun, Venus și Jupiter, Cap Aurora, a fost mult mai bine.

De la Mamaia și până la Vama Veche, litoralul avea înainte de orice lărgire 249 de hectare de plajă, spun reprezentanții Apele Române. După finalizarea proiectului din sudul litoralului, suprafața va depăși 600 de hectare.

Iubitorii de lectură s-au adunat în Cluj-Napoca. Au făcut schimb de volume cu alți pasionați de citit

Sursa: ProTV

Etichete: plaja, nisip, litoral,

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