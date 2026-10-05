Prima parte a săptămânii este momentul potrivit pentru a reevalua anumite înțelegeri și pentru discuții care lămuresc lucrurile. Zilele de 6 și 7 octombrie sunt excelente pentru a relua subiecte lăsate în așteptare, oferind totodată energia necesară pentru a acționa rapid și a găsi soluții practice în fața provocărilor.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Balanță, din 10 octombrie, care creează un context excelent pentru negocieri, pentru a stabili colaborări noi sau pentru semnarea unor contracte.

Totuși, finalul săptămânii poate scoate la suprafață anumite nemulțumiri sau o atitudine mai competitivă între colegi. În aceste condiții, o abordare calmă este mult mai eficientă, în timp ce deciziile luate la impuls pot complica lucrurile.

Nativii Taur, Scorpion, Capricorn și Vărsător sunt vizate de aceste schimbări profesionale.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, energia acestei săptămâni pune un accent deosebit pe munca de zi cu zi, pe rutină și pe relațiile cu colegii.

Luna Nouă în Balanță, din 10 octombrie, le oferă șansa de a începe un capitol nou, de a-și pune în ordine programul de lucru sau de a găsi metode mult mai eficiente de a-și desfășura activitatea. Nativii beneficiază de o viteză de reacție excelentă, care îi ajută să vină cu idei bune pentru rezolvarea rapidă a sarcinilor curente.

Pe de altă parte, spre finalul săptămânii, atmosfera din echipă poate deveni ușor tensionată. În aceste condiții, o abordare calmă îi ajută să treacă peste eventualele neînțelegeri, fără a transforma o simplă discuție într-un conflict de orgolii.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, direcția profesională este susținută de o doză mare de ambiție, forță de muncă și dorința de a ieși în evidență.

Pe parcursul acestei săptămâni, Scorpionii sunt hotărâți să treacă la acțiune, să își demonstreze abilitățile și să preia inițiativa în proiectele importante. Totuși, contextul astral arată că acest proces necesită foarte mult tact. Nativii pot resimți o nerăbdare greu de stăpânit de a rezolva lucrurile, o atitudine care poate aduce cu ușurință tensiuni în interacțiunile cu superiorii. Este o etapă în care succesul depinde de capacitatea de a îmbina această ambiție puternică cu o atitudine mai diplomată, pentru a-și atinge obiectivele.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, evenimentele astrale ale acestei săptămâni se concentrează pe statutul profesional.

Luna Nouă în Balanță, din 10 octombrie, marchează o oportunitate excelentă pentru un nou început sau chiar pentru o schimbare de direcție. Capricornii pot primi o propunere nouă, pot prelua o responsabilitate diferită în cadrul echipei sau pot decide să abordeze altfel un proiect. În același timp, perioada îi ajută să reanalizeze planurile pe termen lung și să readucă în actualitate anumite discuții amânate. Chiar dacă mai pot apărea tensiuni sau divergențe, aceste provocări acționează mai degrabă ca un motor, ambiționându-i pe nativi să fie fermi pe poziție și să își apere munca folosind argumente solide.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, atenția se îndreaptă către direcția în carieră și relația cu superiorii. Contextul astral le aduce în prim-plan o situație din trecut, oferindu-le ocazia să reia o negociere sau să pună în discuție modul în care le este evaluată munca. Este o perioadă în care Vărsătorii observă detalii care le-au scăpat anterior și își dau seama cu claritate ce trebuie ajustat pentru ca lucrurile să fie corecte pe termen lung. Deși există riscul apariției unor discuții mai aprinse sau a unor diferențe de opinii cu șefii, această conjunctură le oferă curajul și determinarea necesare pentru a-și face ordine în priorități și pentru a clarifica tot ce nu îi avantajează.