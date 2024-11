Acid hialuronic - ce este și ce beneficii are pentru ten. Care este diferența dintre botox și acid hialuronic

Astfel, acesta este utilizat în numeroase scopuri medicale și estetice, sub formă de injecții, cosmetice (creme, serumuri), picături oculare, spray-uri nazale și suplimente alimentare.

Injecțiile cu acid hialuronic au devenit extrem de populare în rândul femeilor, fiind o modalitate eficientă de a-și îmbunătăți temporar aspectul buzelor. Totuși, acestea sunt adesea confundate cu botoxul, însă cele două substanțe sunt complet diferite.

Descoperă care sunt utilizările acidului hialuronic și cum diferă acesta de popularul botox.

Injecții cu acid hialuronic pentru genunchi

Pe lângă utilizările acidului hialuronic în scopuri estetice, această substanță este folosită cu succes și în scopuri medicale.

La nivelul articulației genunchiului, acidul hialuronic face parte din lichidul sinovial, care are rol de lubrifiant și atenuează șocurile. Acesta este unul dintre elementele care previn fricțiunea componentelor articulare, permițând mișcarea optimă a articulației.

Odată cu înaintarea în vârstă sau cu dezvoltarea anumitor afecțiuni (cum ar fi osteoartrita), producția de lichid sinovial și acid hialuronic poate scădea, ceea ce duce la pierderea flexibilității, rigiditate articulară și durere, explică Arthritis Foundation.

În aceste cazuri, specialistul poate recomanda efectuarea regulată a injecțiilor cu acid hialuronic la nivelul genunchiului, care pot reduce durerea și inflamația, îmbunătățind flexibilitatea și calitatea vieții.

Acidul hialuronic mai este utilizat și în alte scopuri medicale. Acesta se regăsește în compoziția unor picături oculare și spray-uri nazale, fiind utilizat pentru hidratarea ochilor (cum ar fi în sindromul de ochi uscat) și mucoasei nazale (cum ar fi în cazul rinitelor).

Acid hialuronic în buze

Freepik.com

Forma sintetică a acidului hialuronic este utilizată și în scopuri cosmetice, pentru rejuvenarea facială. Injecțiile cu acid hialuronic în buze au devenit un nou trend, datorită efectelor deosebite, imediate și durabile.



Cel mai frecvent, injecțiile cu acid hialuronic sunt utilizate pentru volumizarea și reconturarea buzelor, cele mai potrivite candidate fiind persoanele cu buzele subțiri, asimetrice sau care prezintă margini nedefinite. Astfel, aceste injecții cresc volumul buzelor, le schimbă forma și conturul, prezintă Kristeen Cherney în articolul „How Hyaluronic Acid is Used to Plump or Augment Lips”.



Pentru a obține rezultate de calitate, este important să te lași pe mâinile unui profesionist cu experiență, cum ar fi un medic estetician sau dermatolog cu pregătire în medicina estetică.



Acidul hialuronic îmbunătățește semnificativ aspectul ridurilor periorale, acele linii fine care se formează în jurul gurii la persoanele fumătoare.



Pe de altă parte, acidul hialuronic mai poate fi injectat și în alte scopuri, cum ar fi pentru umplerea și estomparea ridurilor fine de la nivelul feței, dar și pentru volumizarea pomeților. Efectul acestuia în tegumente este de a atrage apa. Astfel, crește nivelul de hidratare al pielii și redă aspectul tânăr.



În industria cosmetică, acidul hialuronic se regăsește ca ingredient în numeroase creme, serumuri sau loțiuni. Totuși, pentru a putea fi absorbit în piele cu succes și pentru a exercita efecte antiaging, aceste produse trebuie să conțină o formă de acid hialuronic cu greutate moleculară mică.

Diferența dintre acid hialuronic și botox

Acidul hialuronic este confundat adesea cu botoxul, însă cele două substanțe sunt complet diferite. Așa cum prezintă Jennifer Berry în articolul „What is the difference between Botox and dermal fillers?”, asemănarea dintre cele două este că ambele se administrează injectabil, fiind proceduri cosmetice minim invazive.



Diferența este că injecțiile cu botox conțin o neurotoxină bacteriană purificată (toxina botulinică extrasă din bacteria Clostridium botulinum) care blochează semnalele nervoase locale și paralizează mușchii implicați în formarea ridurilor de expresie. Astfel, pielea rămâne întinsă, netedă și are un aspect tânăr.



În schimb, acidul hialuronic nu acționează asupra nervilor și mușchilor, ci are doar un efect de umplere, volumizare și rehidratare.



Injecțiile cu botox sunt potrivite pentru ridurile de expresie, însă nu și pentru cele statice, care sunt cauzate de pierderea elasticității pielii. În cazul acestora, injecțiile cu acid hialuronic sunt o soluție. Prin urmare, cele două substanțe au indicații diferite și efecte distincte asupra esteticii faciale.



Atât acidul hialuronic, cât și botoxul, au efecte imediate, dar temporare, care durează câteva luni, în general până la 6 luni.



În mod similar cu acidul hialuronic, botoxul are la rândul său și indicații medicale, fiind utilizat în tulburări legate de disfuncții neuromusculare. Potrivit Cleveland Clinic, toxina botulinică se poate injecta pentru a trata următoarele afecțiuni:



Strabismul;

Hipehidroza (transpirația excesivă);

Vezica hiperactivă;

Spasticitatea adultului și copilului;

Distonia (contracții musculare excesive);

Distonia cervicală;

Blefarospasmul.

Colagenul și acidul hialuronic

Atât colagenul, cât și acidul hialuronic se regăsesc în mod natural în organism, în special în piele și articulații. Acestea au un rol important în menținerea sănătății pielii și altor țesuturi, cum ar fi oasele și articulațiile, însă sunt compuși complet diferiți.



Așa cum prezintă Galderma, acidul hialuronic este un tip de carbohidrat care atrage apa, având un efect de hidratare. Colagenul, în schimb, este o proteină structurală care alcătuiește tegumentele, menține integritatea pielii și altor țesuturi conjunctive.



Odată cu înaintarea în vârstă, cantitatea și producția de acid hialuronic și colagen în organism, inclusiv la nivelul pielii, scad considerabil. De asemenea, numeroși alți factori accelerează pierderea acestor substanțe, cum ar fi fumatul și expunerea la radiații ultraviolete fără a utiliza protecție solară.



Producția de colagen în piele poate fi stimulată prin proceduri estetice speciale, cum ar fi microneedling. Creșterea aportului de vitamina C printr-un consum ridicat de legume și fructe proaspete reprezintă o metodă de a crește producția de colagen, deoarece vitamina C este precursorul acesteia. De asemenea, suplimentele cu colagen hidrolizat ar putea fi eficiente pentru sănătatea articulațiilor, oaselor și pielii, potrivit Megan Nunn în articolul „Benefits of Hydrolyzed Collagen and How to Use It”.



Prin urmare, sunt disponibile numeroase proceduri estetice pentru rejuvenare facială și augmentare, însă indicațiile acestora sunt diferite. De asemenea, unele substanțe utilizate în estetică au și indicații medicale, cum ar fi acidul hialuronic pentru sănătatea articulațiilor. Discută cu un specialist despre nevoile tale și află care este soluția potrivită pentru tine.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: