CNAS a publicat lista serviciilor medicale disponibile, de la 1 ianuarie, pentru persoanele înscrise în programele naționale

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate.

Potrivit CNAS, pacienţii asiguraţi beneficiază de servicii medicale şi conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate (PNS), de întregul pachet de servicii de bază.

CNAS precizează că pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de medicamentele şi serviciile prevăzute în programul naţional respectiv, dar şi de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

Totodată, pacienţii neasiguraţi înscrişi în programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA şi în programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei beneficiază de servicii medicale şi conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naţionale respective, de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate iar în cazul programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aceste beneficii se acordă până la vindecarea afecţiunii respective.

"Pacienţii neasiguraţi înscrişi în celelalte programe naţionale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecţiunea/afecţiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultaţii şi spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum şi de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate", afirmă CNAS.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













