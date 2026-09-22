Abia acum s-a simțit foarte rău, iar medicii din Capitală au găsit pensa lângă intestine și au scos-o. Reprezentanții spitalului din Târgoviște vor face o anchetă internă după ce vor primi o sesizare de la pacienta de 53 de ani.

Așa a trăit aproape 4 ani femeia din Dâmbovița: cu o pensă metalica ascuțită, lungă de 12 cm, blocată în abdomenul inferior, strânsă între intestine. Ba chiar o buclă de intestin intrase prin mânerul instrumentului, iar la câțiva milimetri se afla vena cava inferioară - un vas extrem de important. Uterul și rectul se aflau și ele în imediata apropierea zonei afectate.

Ecaterina Drăgan, pacientă: "La CT, domnul doctor zice: doamnă, aveți o foarfecă în buzunar? Domnule doctor, eu n-am nici buzunare la pijamale, cum să ziceți așa ceva? S-a uitat la mine și a zis hai să repetăm."

În 2022, femeia de 53 de ani a fost operată la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru un abces ovarian. Atunci, susține ea, medicii ar fi uitat înăuntru pensa metalică.

Ecaterina Drăgan, pacientă: "După trei zile, simțeam așa, cum să vă zic, când stăteam în fund, într-o parte... o presiune, ca și cum ceva era acolo. I-am spus doamnei doctor. Zice: nu e nicio problemă, că v-am scos un ovar și e normal să vă simțiți așa."

De-a lungul timpului, femeia a mai făcut ecografii, dar obiectul periculos nu s-a văzut. Medicii spun că metalul poate fi identificat doar prin raze X. Acum, la aproape 4 ani distanță, pentru a evita o hemoragie fatală, medicii au fost nevoiți să taie o bucată din segmentul de intestin afectat.

Conf. univ. Octavian Munteanu, medic primar obstetrică SUUB: "Pacienta a venit la noi cu febră, cu dureri, stare generală puțin mai proastă. În urma CT-ului am descoperit că are acest corp străin. S-a decis intervenție chirugicală de urgență, pe care am făcut-o într-o echipă mare, multidispilinară."

Raluca Radu, fiica pacientei: "S-a necrozat, a fost practic înfășurată și nu a putut fi scoasă decât secționând intestinul".

George Radu, ginerele pacientei: "O să demarăm plângeri către Colegiul Medicilor, o să facem și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, urmează să promovăm și o acțiune în instanță pe calea civilă."

Corespondet PRO TV: "Aici la spitalul județean de urgență din Târgoviște ni s-a transmis că abia în momentul în care pacienta va depune o plângere oficială se va declanșa o anchetă internă. Până atunci, nici medicul care a efectuat operația nu vrea să comenteze situația."

Potrivit protocolului, în cazul operațiilor, instrumentarul este în permanență monitorizat de personalul medical, iar la final se completează documente care atestă că numărul acestora este exact cu cel de la începutul intervenției.