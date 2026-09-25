Este a 17-a intervenție chirurgicală prin care trece pentru a-și recupera funcțiile mâinilor grav afectate. De această dată, medicii au încercat să îmbunătățească mișcarea brațului drept, zdrobit în impact.

Noua operație prin care Alexia, acum în vârstă de 19 ani, a trecut de la teribilul accident din decembrie 2022 a durat 6 ore și a fost realizată la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Acolo, în urmă cu 4 ani, o echipă de medici coordonată de Sidonia Susanu au reușit imposibilul - salvarea și replantarea brațelor tinerei. După impact, mâna stângă i-a fost amputată complet, iar dreapta, zdrobită.

Dr. Sidonia Susanu, medic-șef secția de chirurgie plastică Spitalul Sf. Maria: „Intervenția a fost necesară pentru a crește capacitatea de flexie și extensie a cotului drept, acela care a suferit o strivire semnificativă în momentul accidentului, sperăm ca această intervenție să fie printre ultimele de care va avea nevoie pacienta noastră.”

Eric Tudose, fratele Alexiei: „A intrat foarte optimistă și puțin emoționată, având în vedere că este și a 17-a operație din ce am numărat noi, este o recuperare foarte complicată.”

Florin Tudose, tatăl Alexiei: „Este multă suferință și e destul de greu, dar noi suntem optimiști, pentru că Alexia este optimistă.”

Când a avut loc accidentul, Alexia mergea împreună cu colegii ei din ansamblul folcloric „Flori de Măr” la un festival în Slobozia.

Aproape de intrarea în Pașcani, șoferul - care avea atunci 60 de ani - a pierdut controlul volanului, iar autocarul, cu 35 de persoane la bord, s-a răsturnat. Ancheta nu s-a încheiat nici în ziua de astăzi.