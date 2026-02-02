„Eu am spus de la început că aceasta este o măsură tranzitorie, care se poate opri oricând. Şi mai mult decât atât, ea va fi nuanţată. Am avut săptămâna trecută o întâlnire aplicată şi bună, din acest punct de vedere, cu asociaţiile de pacienţi reprezentative şi vor fi o serie de modificări care să reducă inechităţile pe cât se poate de mult”, a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3, despre nemulţumirile legate de decizia Guvernului prin care prima zi de concediu medical nu va fi plătită, care a intrat astăzi în vigoare, potrivit News.ro.

Ministrul Sănătăţii a arătat că ”se lucrează la regândirea codurilor de boală”.

„De exemplu, codul 01 înseamnă boală obişnuită, dar imaginaţi-vă că în acest cod 01 de boală obişnuită apar şi bolile rare, care de fapt nu sunt boli obişnuite. Şi atunci am convenit împreună cu echipa din Ministerul Sănătăţii, dar şi cu sugestiile venite de la asociaţiile de pacienţi, să regândim şi să reclasificăm codurile de boală. Nu va fi o muncă care va dura foarte mult, pentru că discutăm aici de 14 sau 16 coduri de boală. Odată cu regândirea şi restabilirea codurilor de boală, pentru noile coduri de boală şi de încadrarea patologiilor, cu siguranţă că vor putea fi făcute excepţii. Şi o idee cu care eu am venit şi asociaţiile de pacienţi au agreat-o, ar fi ca pentru concediile medicale repetitive, pentru acelaşi cod de boală, vă dau un exemplu, pentru un pacient oncologic care are nevoie de radioterapie, este evident că tot la o perioadă de câteva zile sau la câteva săptămâni are nevoie de acel concediu medical, pentru radioterapie, acolo nu există niciun dubiu. E doar un exemplu, sigur că se poate aplica pentru mai multe alte patologii şi, pe acest principiu, se vor construi normele de aplicare. Ele sunt într-o oarecare măsură deja construite, le vom pune în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate de mult din inechităţi”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Cum erau plătite până acum concediile medicale

De la 1 februarie, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită.

Până acum, concediul medical începea cu cele 5 zile plătite de angajator, și din a 6 a intră plata de la stat. Acum, autoritățile au mutat în față o zi plătită de stat, iar aceasta de fapt nu se va mai plăti. Apoi, pentru următoarele 5, banii vor veni de la angajator și din a 7 a începe decontarea de la stat. Pentru codul de boala obișnuită, sumele rămân la fel, 55 % pentru 7 zile, 65% între 8-14 zile și 75% pentru concedii medicale mai mari de 15 zile.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că măsura privind neplata primei zile de concediu medical se aplică în multe alte state europene, mult mai drastic decât în România.



El a adăugat că s-a ajuns aici pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special.

Ministrul a subliniat că nu poate spune că această măsură este una perfectă, pentru că aduce multe inechităţi, oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit, astfel că a avut discuţii cu asociaţiie de pacienţi, pentru a nuanţa şi a reduce efectele secundare.

A fost lansată o petiție și o scrisoare către Avocatul Poporului pentru revenirea asupra acestei decizii. Reprezentanții pacienților s-au întâlnit cu ministrul Sănătății, care a promis să caute soluții pentru ca pacienții cronici să fie scutiți de această măsură.

