Fenomenul atinsese proporții uriașe, cu zeci de milioane de zile de concediu medical pe an, fără acoperire reală, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru știrileprotv.ro.

Care sunt zilele preferate de românii “bolnavi”

“Se vedea foarte clar că începând de joi numărul de concedii medicale creștea semnificativ. Apoi luni scădea din nou. Apoi (creștea) înainte de sărbătorile legale, înainte de Ziua copilului, înainte de Sfânta Maria, când existau acele peak-uri, acele creșteri care nu respectau acel un trend oarecum considerat normal”, a spus Rogobete.

“Înseamnă că ei (pacienții fictivi – n.r) iau de la gura bolnavului din spital - care are nevoie de tratamente, de diagnostic, de medicamente - ca să plătim concediile medicale inventate ale unora.

În medie, în din iulie și până în decembrie, doar din concediile medicale fictive au fost economisite sau economisit 120 de milioane de lei pe lună, în medie, ceea ee înseamnă aproape un miliard și jumătate de lei pe an”.

Care vor fi excepțiile

Alexandru Rogobete: “Sigur că situațiile sunt multe, dar ce am discutat ar fi ca acele concedii medicale repetitive pentru același cod de boală - de exemplu, pentru radioterapie, pentru pacienții oncologici, unde este evident că nu se poate elibera un concediu medical fictiv pentru cineva care face radioterapie - să încercăm să introducem câteva excepții pentru codurile de boală și pentru acele situații unde lucrurile sunt evidente.”

“Cu banii economisiți, am reușit să introducem 41 de medicamente noi în lista de compensate. (…) Vorbim aici de medicamente care au așteptat și doi ani și jumătatei pe listă pentru a putea fi compensate și, până la urmă, pentru a putea ajunge la oamenii care au nevoie”, a spus el.

“Un fenomen imposibil de controlat”

Rogobete spune că nu doar românii au obiceiul de a-și lua zile libere motivând că ar fi bolnavi. „Fenomenul este imposibil de controlat”, a spus el, arătând că acesta este și motivul pentru care prima zi de concediu medical nu va fi plătită, de la 1 februarie.

El a dat ca exemplu Spania, unde autoritățile, confruntate cu același fenomen, au recurs la măsuri și mai drastice – nu doar prima, ci primele trei zile de concediu medical vor rămâne neplătite, pentru majoritatea contribuabililor.

Pacienții cu boli cronice care merg des la medic pentru tratamente sau investigații ar putea fi scutiți de la neplata primei zile de concediu medical. Măsuri similare au intrat în vigoare și în Belgia și Portugalia.

Rogobete a spus că “zeci de medici” au fost sancționați deja pentru eliberarea fictivă a concediului medical, în timpul controalelor aflate încă în desfășurare.

