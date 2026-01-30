El a adăugat că s-a ajuns aici pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special.

Ministrul a subliniat că nu poate spune că această măsură este una perfectă, pentru că aduce multe inechităţi, oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit, astfel că a avut discuţii cu asociaţiie de pacienţi, pentru a nuanţa şi a reduce efectele secundare.

Ministrul Sănătăţii a declarat, vineri, despre măsura introdusă de Guvern privind neplata primei zile de concediu medical, că ”măsura se aplică în multe alte state europene, mult mai drastică decât în România”.

”De exemplu, în Spania primele trei zile de concediu medical nu se plătesc, iar următoarele se plătesc cu o indemnizaţie de doar 80%. În Belgia, în funcţie de tipul de asigurare medicală, prima, a doua sau chiar a treia nu se plătesc. În Portugalia primele două nu se plătesc. Deci este o practică la nivel European. De ce am ajuns aici? Pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special. După cum bine ştiţi, prin toate măsurile luate în prima parte a anului plus acele controale şi presiunea publică pusă de mine pe acest subiect, a dus la o reducere a numărului de concedii medicale semnificativă, în sensul în care după primele şase luni de zile s-a observat o economie în sistemul de sănătate doar din concediile medicale fictive de 120 de milioane de lei, pe lună”, a arătat ministrul Rogobete.

El a menţionat că nu poate spune că această măsură este una perfectă.

”Aduce multe inechităţi, oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit. Acesta este motivul pentru care am avut o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, săptămâna aceasta, şi încercăm să nuanţăm şi să reducem efectele secundare, dacă pot spune aşa, pentru cât mai mulţi pacienţi. Oricum, este o măsură tranzitorie”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

