Autoritățile speră să reducă astfel concediile medicale fictive, cum sunt cele luate pentru a lega zilele libere de la stat.



De săptămâna viitoare, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită.

Până acum, concediul medical începea cu cele 5 zile plătite de angajator, și din a 6 a intră plata de la stat. Acum, autoritățile au mutat în față o zi plătită de stat...iar aceasta de fapt nu se va mai plăti. Apoi, pentru următoarele 5, banii vor veni de la angajator și din a 7 a începe decontarea de la stat. Pentru codul de boala obișnuită, sumele rămân la fel...55 % pentru 7 zile, 65% între 8-14 zile și 75% pentru concedii medicale mai mari de 15 zile.

Situația a stârnit nemulțumiri în rândul pacienților. După discuțiile asociaților de pacienți cu ministrul sănătății, oficialii au decis că bolnavii cronici vor fi scutiți, indiferent că sunt sau nu în programele de sănătate. Vorbim de exemplu de cei din oncologie, cu boli rare, diabet sau hepatite.

Radu Gănescu, președinte COPAC: ”Una din soluțile la care ne gândim este faptul că acești pacienți care au concedii repetitive pentru a merge la tratament să nu fie taxați prin neplata primei zile de concediu. Marea majoritate a acestor tratmente se dau prin spitalizare de zi, pentru că sunt achiziții cu circuit închis, noi ne dorim să meargă spre farmacii, ne dorim ca pacientul să nu fie nevoit să stea o zi de spitalizare și să-și concediu,c i doar să meargă în ambulatoriul de specialitate”.

Marinela Debu: ”Punctual, pe hepatitele virale am adus problema faptului că nu avem program național, și acești pacienți, dacă rămân descoperiți cu asigurarea, sunt pe riscul de a-ți întrerupe tratamentele''.

Prin ordonanța adoptată la finalul anului 2025, Guvernul încearcă să stabilescă un mecanism de control pentru concediile medicale.



Actul normativ prevede și un control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate. Doctorii care acordă concediu medical fictiv vor fi sancționați, iar zilele respective nu vor fi plătite.

