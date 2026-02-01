Măsura are scopul de a reduce numărul concediilor medicale fictive, spun autoritățile. Totuși, pentru pacienții cu boli cronice s-ar putea face o excepție de la această regulă.

A intrat în vigoare o modificare prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Pacienții cronici sunt nemulțumiți, pentru că vor avea mai multe zile neplătite chiar dacă sunt bolnavi.

A fost lansată o petiție și o scrisoare către Avocatul Poporului pentru revenirea asupra acestei decizii. Reprezentanții pacienților s-au întâlnit cu ministrul Sănătății, care a promis să caute soluții pentru ca pacienții cronici să fie scutiți de această măsură.

Alexandru Rogobete susține că modificarea este temporară și că reducerea concediilor medicale fictive a adus economii de 120 milioane lei pe lună.

